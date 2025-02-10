Steam'den erken erişimde olan oyunlar için önemli karar

Yayınlanma: 10.02.2025 - 07:30

Güncelleme: 10.02.2025 - 07:30

Steam'e her yıl onlarca erken erişimde olan oyun çıkıyor. Bu oyunların büyük bir kısmı açıklanan tarihlerde yayınlansa da yayınlanamayan ve hatta erken erişime girip uzun süre güncellenmeyen oyunlar da bulunuyor. Bunlar için harekete geçen Steam, artık uzun süre erken erişimde kalan ancak herhangi bir güncelleme almayan oyunları listelerine alan kullanıcıları uyarmaya başlayacak.

STEAM ERKEN ERİŞİMDEKİ OYUNLARLA İLGİLİ UYARI VERECEK

Uzun süredir güncellenmeyen oyunlar hakkında oyunseverleri bilgilendirmeyi amaçlayan Steam, bu sayede geliştirilmesi noktasında terk edilmiş olabilecek oyunlara yatırım yapmadan önce daha bilinçli karar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Geliştirilen bildirim sistemi kullanıcılara oyunun geliştirme sürecinin devam edip etmediğini konusunda güncellemeler sunacak. Oyuna yatırım yapmadan önce uyarmayı sağlayan sistem, daha bilinçli bir alışveriş yapmayı da sağlayacak.

Resmi olarak bir duyuru yapılmasa da bazı oyunların mağaza sayfasında gerekli bilgilendirme mesajları görülmeye başlandı. Örneğin Cave Kings adı verilen oyunun sekiz yıldan daha uzun bir süredir erken erişimde olması oyunun potansiyel olarak iptal olmuş olabileceği ve yatırım yapılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Bir diğer uyarı bulunan oyun ise Heartbound oluyor. Oyunun mağaza sayfası 13 aydır güncellenmediği için Steam tarafından uyarı gösteriliyor. Ancak aslında oyunun geliştirici ekibi geçen ocak ayında bir duyuru yayınlamış ve projeye geçici süreyle ara verildiğini açıklamıştı. Oyun için 1 Şubat tarihinde güncelleme sunulmuştu ancak Steam'in bu bildirim sisteminde bu güncelleme işlemediği için oyun halen işaretli görünüyor. O yüzden sistem şu anda yüzde yüz istikrarlı çalışıyor denemez. Yine de bu yeni sistemin oyunseverlerin mağaza deneyimini daha iyi hale getirmesi bekleniyor.