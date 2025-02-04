Steam'in bu sefer oyun konsolu geliştirdiği söyleniyor

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:39

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:39

Valve'nin donanım tarafında çalışmaları sürüyor gibi görünüyor. Yeni ortaya atılan iddiaya göre Steam Deck ardından yeni bir cihaz daha gelişitriliyor. Bu cihaz oyun konsolu pazarına yeni dahil olacak bir rakip olabilir. Bu iddialara göre Valve, bu yeni oyun konsolu için AMD ile beraber çalışmaya başladı.

STEAM'IN BU SEFER DE OYUN KONSOLU GELİŞTİRİLİYOR

Oyun tarafının lideri pozisyonunda olan Steam, en popüler oyun platformlarından biri. Valve'ye bağlı Steam, özellikle Steam Deck ile el konsolu tarafına giriş yapmış ve çok dikkat çekmişti. Steam'deki oyunların neredeyse büyük bir kısmının oynanaildiği cihazın boyutu da yeterli olduğu için oyunseverler tarafından tercih edilmişti.

Daha önce yaptığı sızıntılarla bilinen bir kaynağa göre Valve, Steam Deck'in yakaladığı başarıyı daha büyük bir oyun konsoluyla devam ettirmek istiyor. Eğer bu tarz bir cihaz çıkış yaparsa hem Microsoft'un Xbox konsollarına hem de Sony'nin PlayStation'larına rakip olacak.

AMD işlemcileri dışında konsolda RDNA 4 teknolojisinin de yer alacağı konuşuluyor.