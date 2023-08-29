Steve Jobs'ın yazdığı reklam metni rekor fiyata alıcı buldu

Apple'ın kurucusu ve önemli isimlerinden Steve Jobs'ın yazdığı bir reklam metni satışa çıkarıldı ve rekor fiyata satıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:24
Steve Jobs'ın yazdığı reklam metni rekor fiyata alıcı buldu
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Dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs'ın Apple-1 bilgisayarı daha satışa çıkmadan önce reklam için hazırlanan metinde el yazısı bulunuyor. Söz konusu metin bir süre önce satışa çıkarıldı ve diğer eski Apple ürünleri gibi 'rekor fiyata' alıcı buldu. 

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Apple-1 bilgisayarı için 1976 yılının mart ayında yazılan metin açık arttırmada 175 bin( yaklaşık 4 miyon 465 bin TL) dolara satıldı.

Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın daha önce de rekor fiyata satılan Apple-1 bilgisayarı gündem olmuştu. Steve Jobs'ın direkt kendisinin montajladığı bilgisayar 905 bin dolara alıcı bulmuştu.

Apple-1 1970'lerin sonunda Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 200 adet üretilen özel bir bilgisayardı. Sınırlı sayıda üretilen bu cihaz yıllar sonra açık artırmada karşımıza çıkmıştı. Kayıtlara göre dünyada söz konusu bilgisayardan sağlam ve tamamen çalışır durumda sadece 20 adet var. Bu yüzden çok değerli. 


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