Steve Jobs'ın yazdığı reklam metni rekor fiyata alıcı buldu
Apple'ın kurucusu ve önemli isimlerinden Steve Jobs'ın yazdığı bir reklam metni satışa çıkarıldı ve rekor fiyata satıldı.
Dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın kurucularından olan Steve Jobs'ın Apple-1 bilgisayarı daha satışa çıkmadan önce reklam için hazırlanan metinde el yazısı bulunuyor. Söz konusu metin bir süre önce satışa çıkarıldı ve diğer eski Apple ürünleri gibi 'rekor fiyata' alıcı buldu.
BUGÜNE KADAR SATILAN EN PAHALI KAĞIT
Apple-1 bilgisayarı için 1976 yılının mart ayında yazılan metin açık arttırmada 175 bin( yaklaşık 4 miyon 465 bin TL) dolara satıldı.
Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın daha önce de rekor fiyata satılan Apple-1 bilgisayarı gündem olmuştu. Steve Jobs'ın direkt kendisinin montajladığı bilgisayar 905 bin dolara alıcı bulmuştu.
Apple-1 1970'lerin sonunda Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 200 adet üretilen özel bir bilgisayardı. Sınırlı sayıda üretilen bu cihaz yıllar sonra açık artırmada karşımıza çıkmıştı. Kayıtlara göre dünyada söz konusu bilgisayardan sağlam ve tamamen çalışır durumda sadece 20 adet var. Bu yüzden çok değerli.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- 'Sana tahammül ediyoruz' yorumuna cevap!
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!
- Denizde kaybolan gencin cesedi 2 gün sonra bulundu
- Merkez Bankası'ndan KKM talimatı
- Rafet El Roman: 'Artık çocuğum olmayacak'