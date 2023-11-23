Su geçirmez olacak Cybertruck, okyanusta yüzerken yakalandı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:47

2020 yılında Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın bir süre yüzebileceğini söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Görünüşe göre Tesla, şimdi bu kabiliyeti mümkün olan en basit yollarla test ediyor.

Chip'in aktardığı Electrek tarafından yayınlanan habere göre, şirketin Cybertruck prototipini okyanusta su testine soktuğu görülüyor. Bunun nedeni muhtemelen Elon Musk'ın aracın kısa bir süre tekne olarak kullanılabilecek kadar su geçirmez olacağını söylemiş olması.

Video aracın okyanusa açıldığını göstermese de Musk'ın bu konudaki iddialarını karşıladığı anlaşılabiliyor.

Cybertruck'ın teslimatlarının başlamasına çok az kaldı ve Tesla CEO'su Elon Musk ilk araçların yıl sonuna kadar müşterilerin eline geçeceği sözünü verdi. Öte yandan şirket, bu ayın sonunda, 30 Kasım'da bir teslimat etkinliği düzenleyecek. Ancak kısa bir süre önce Business Insider, etkinlikte müşterilere sadece 10 Cybertruck teslim edilebileceğini aktardı.

Şirket, bir tekneye dönüştüğünü kanıtlamak için okyanusta epey bir Cybertruck harcasa da bu ayın sonundaki teslimat etkinliğinde yalnızca 10 Cybertruck teslim edilecek olmasının asıl sebebi bu değil. Ekim ayında Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan bir raporda, şirketin 2023 yılı sonuna kadar en iyi ihtimalle sadece yüz ila iki yüz araç teslim edebileceği belirtilmişti. Ancak sonraki yıllarda üretimin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Cybertruck için 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki mevcut sevkiyat tahminleri sırasıyla 100- 200, 100.000 - 120.000 ve 240.000 - 260.000 adet.