Tesla Cybertruck'tan etkileyici video: Adeta buz üstünde dans etti!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 15:49

Güncelleme: 03.11.2023 - 15:53

Arka tekerden yönlendirme veya dört tekerden yönlendirme, arka aksı genellikle ön tekerden daha küçük bir dereceye kadar yönlendirme ve daha sıkı ve daha hassas bir dönüş yarıçapı yaratma yeteneği olarak biliniyor.

Bu özellik ilk olarak yirmi yıl önce tanıtılmış olsa da hiçbir zaman gerçekten tutmadı. Şimdi ise piyasaya çıkan elektrikli kamyonetler için hızla olmazsa olmaz bir özellik haline geldi.

GMC, Hummer EV'de arka tekerlekten direksiyonu kullanan "yengeç modunu" göstererek dansı başlattı.

O zamandan beri birkaç başka otomobil üreticisi arkadan direksiyonu duyurdu ve 2021'de Tesla, Cybertruck'ın bu kapasiteye sahip olacağını duyurarak onu takip etti.

Tesla, Cybertruck prototipleri üzerinde bu özelliği birkaç kez test ederken görüldü, ancak şimdi Joe Tegtmeyer tarafından Gigafactory Texas'ın bir drone videosu sayesinde şimdiye kadarki en net görüntüler ortaya çıktı.

Tesla kamyonla kötü bir açı alıyor gibi görünüyor ve bunu normal direksiyon yerine dört tekerlekten direksiyonla düzeltiyor.

Bu da Cybertruck'ın sanki buz üzerindeymiş gibi sağa doğru kayıyormuş gibi görünmesine neden oluyor.

Cybertruck'ın arkadan direksiyon kabiliyeti hakkında daha fazla bilgi 30 Kasım'daki teslimat etkinliğinde ortaya çıkacak.