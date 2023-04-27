Su ile doldurulduğunda düğmeleri oluşan OLED ekran

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:08

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:08

Bilim insanları ve araştırmacılar farklı teknolojik ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını sürdürürken ABD'de yer alan Carnegie Mellon Üniversitesindeki araştırmacılar yeni bir konsept oluşturdu.

Özel ihtiyaçlara yönelik olan OLED ekran, su pompalanmasıyla ekranın üzerinde baloncuk şeklinde tuşlar oluşturulabiliyor. Bu sayede pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR YA DA ÇALIŞACAK?

Carnegie Mellon Üniversitesindeki araştırmacılar, gerektiği zamanlarda su ile dolarak fiziksel tuşların oluşmasını sağlayan özel bir OLED ekran geliştirdi.

Flat Panel Haptics olarak adlandırılan özel bir katman eklenen OLED ekranda elektro ozmotik pompalar gereken durumlarda gerekli kısımlara sıvı gönderiyor ve baloncuk oluşturarak klavye formuna gelmesini sağlıyor.

Söylendiği kadarıyla bu sıvının dolması bir saniye sürüyor ve ihtiyaç bittiğinde pompalanan su geri çekiliyor. Akabinde görme engelliler için Braille alfebesi de oluşturulabiliyor.

Söz konusu pompa düzeneği 5mm civarında olduğu için fazla yer kaplamıyor.

Akıllı telefonların ve farklı ekranların geleceğini değiştirmeyi hedefleyen araştırmacılar teknolojinin geliştirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.