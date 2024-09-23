Su renksiz değil; peki suyun rengi aslında nedir?

Yayınlanma: 23.09.2024 - 17:17

Güncelleme: 23.09.2024 - 17:17

Denizde yolculuk yapıyorsanız, suyu mavi renkte görürsünüz. Veya ormanlarla kaplı bir nehirdeki teknenin içinde suyun yeşil olduğunu sanabilirsiniz. Öte yandan musluktan akan suya bakınca da renksiz olduğunu düşünüyorsunuz. Peki ama hangisi gerçek? Suyun gerçek rengi ne?

Bilim insanlarına göre su, çoğu görüşün aksine, aslında renksiz değil. Belli bir derecede renk tonu barındırıyor.

RENKLERİ NASIL GÖRDÜĞÜMÜZE GÖRE DEĞİŞİR

Chip'in aktardığına göre renkleri nasıl algıladığımız bu noktada önemli. Renkleri nasıl yorumladığımız kültürel ve öznel bir konudur. Mavi renk genel olarak bunun mükemmel bir örneğidir. Herkesin mavisi birbiriyle aynı değildir.

Renk genellikle atomların çekirdeklerini çevreleyen negatif yüklü parçacıklar olan elektronlar ile ışık parçacıkları olan fotonlar arasındaki etkileşimlerle oluşur. Elbette o rengi kimin gördüğüne göre de rengin tonu değişebilir. Eğer bu kişinin algıları çok farklıysa, renk körlüğü de oluşabilir.

Işık ayrıca Rayleigh saçılması yaşayabilir - bunun en bariz örneği başımızın üzerindedir. Gökyüzü mavidir çünkü beyaz güneş ışığı fotonun rengine (dalga boyuna) bağlı olarak farklı açılarda saçılır. Daha fazla mavi ve daha az kırmızı renk görünür olur. Bu nedenle mavi ışık atmosferde daha az seyahat edebilir ve gökyüzüne günün büyük bölümünde rengini verir. Ancak ışığın atmosferde daha fazla seyahat ettiği gün batımında veya gün doğumunda, gökyüzünde kırmızı, sarı, turuncu renkler görünür olur.

Su mavi rengi yansıtmaya meyillidir

Konu su olunca, durum değişiyor.

Su molekülleri, görünür spektrumun kırmızı kısmındaki ışığı emer. Belirli ışık dalga boyları, emildiklerinde su molekülünün titreşmesine neden olur. Dolayısıyla, dünyamıza düşen ışık mavi de olsa, kırmızı da olsa, su molekülleri kırmızıyı emdiği için, mavi tonlarında görülmeye meyillidir.

Denizin kirliliği, çevredeki farklı renkler yansıtan ormanlar, şehir binaları, gri yağmur bulutları da suyun yansıttığı rengi değiştirebilir. Ancak temel olarak bilim insanları deniz suyunun mavi olduğuna artık karar vermiş durumdalar.

Sonuçta her nesne, aldığı ışıktan yansıttığı renkle kendi rengini oluşturuyor. Su için de yansıttığı renk mavi olduğu için artık onu mavi kabul edeceğiz. Renksiz musluk suyu meselesi aklımızı karıştırabilir ama bir bardak renksiz musluk suyunu alıp denize döktüğünüzde, dahil olduğu büyük su parçasıyla beraber o da maviye dönüşüyor. Belki de suyu nerede ve ne hacimde tuttuğumuz, onun yansıttığı ışık frekansını etkileyen bir durum oluşturuyor.