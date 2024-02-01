Xbox'ta ay takvimi yeni yılına özel indirim sezonu başladı
Xbox'ın da dönemsel indirimleri oluyor. Bunlardan biri olan ay takvimi yeni yılına özel hazırlanan kampanyada yüzlerce oyunda yüzde 90'a varan indirim var.
Xbox'ın Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerinde popüler oyunlar da indirime girdi. Steam'in dolar cinsinden fiyatlandırmaya geçmesiyle Türkiye'deki oyunseverler farklı alternatif oyun platformlarına yöneliyor. Bunlardan biri de Xbox oluyor.
XBOX AY TAKVİMİ YENİ YIL İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?
Yapılan indirimle birlikte indirime giren oyunların bazıları şu şekilde:
|Oyun
|Normalde Fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Red Dead Redemption 2 (Xbox)
|460 TL
|154,77 TL (yüzde 67)
|Remnant II (Xbox / PC)
|475 TL
|285 TL (yüzde 40)
|Hogwarts Legacy (Xbox)
|899 TL
|539,40 TL (yüzde 40)
|Alan Wake 2 (Xbox)
|1.099 TL
|879,20 TL (yüzde 20)
|Forza Horizon 5 (Xbox / PC)
|999 TL
|499,50 TL (yüzde 50)
|Forza Horizon 4 (Xbox / PC)
|999 TL
|329,67 TL (yüzde 67)
|Gotham Knights (Xbox / PC)
|899 TL
|179,80 TL (yüzde 80)
|Sea of Thieves (Xbox / PC)
|669 TL
|334,50 TL (yüzde 50)
|Back 4 Blood (Xbox / PC)
|599 TL
|89,85 TL (yüzde 85)
|Assassin's Creed Origins (Xbox)
|600 TL
|90 TL (yüzde 85)
|Avatar: Frontiers of Pandora (Xbox)
|1.450 TL
|971,50 TL (yüzde 32)
|Call of Duty: Black Ops Cold War (Xbox)
|599 TL
|197,67 TL (yüzde 67)
|Control (Xbox)
|170 TL
|42,50 TL (yüzde 75)
|Diablo IV (Xbox)
|1.419 TL
|851,40 TL (yüzde 40)
|Star Wars Jedi: Survivor (Xbox)
|1.399 TL
|699,99 TL (yüzde 50)
|Resident Evil 2 (Xbox / PC)
|800 TL
|200 TL (yüzde 75)
|Gears 5 (Xbox / PC)
|675 TL
|168,75 (yüzde 75)
|Cyberpunk 2077 (Xbox)
|799 TL
|399,50 TL (yüzde 50)
|Need for Speed Unbound (Xbox)
|1.399 TL
|279,99 TL (yüzde 80)
|Armored Core VI: Fires of Rubicon
|1.049 TL
|734,30 TL (yüzde 30)
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