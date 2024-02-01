Xbox'ta ay takvimi yeni yılına özel indirim sezonu başladı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:21

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:21

Xbox'ın Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerinde popüler oyunlar da indirime girdi. Steam'in dolar cinsinden fiyatlandırmaya geçmesiyle Türkiye'deki oyunseverler farklı alternatif oyun platformlarına yöneliyor. Bunlardan biri de Xbox oluyor.

XBOX AY TAKVİMİ YENİ YIL İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

Yapılan indirimle birlikte indirime giren oyunların bazıları şu şekilde: