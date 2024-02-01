Xbox'ta ay takvimi yeni yılına özel indirim sezonu başladı

Xbox'ın da dönemsel indirimleri oluyor. Bunlardan biri olan ay takvimi yeni yılına özel hazırlanan kampanyada yüzlerce oyunda yüzde 90'a varan indirim var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:21
Xbox'ta ay takvimi yeni yılına özel indirim sezonu başladı
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Xbox'ın Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerinde popüler oyunlar da indirime girdi. Steam'in dolar cinsinden fiyatlandırmaya geçmesiyle Türkiye'deki oyunseverler farklı alternatif oyun platformlarına yöneliyor. Bunlardan biri de Xbox oluyor.

XBOX AY TAKVİMİ YENİ YIL İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

Yapılan indirimle birlikte indirime giren oyunların bazıları şu şekilde:

OyunNormalde Fiyatıİndirimli fiyatı
Red Dead Redemption 2 (Xbox)460 TL154,77 TL (yüzde 67)
Remnant II (Xbox / PC) 475 TL285 TL (yüzde 40)
Hogwarts Legacy (Xbox)899 TL 539,40 TL (yüzde 40)
Alan Wake 2 (Xbox)1.099 TL879,20 TL (yüzde 20)
Forza Horizon 5 (Xbox / PC)999 TL499,50 TL (yüzde 50)
Forza Horizon 4 (Xbox / PC)999 TL329,67 TL (yüzde 67)
Gotham Knights (Xbox / PC)899 TL179,80 TL (yüzde 80)
Sea of Thieves (Xbox / PC)669 TL334,50 TL (yüzde 50)
Back 4 Blood (Xbox / PC)599 TL89,85 TL (yüzde 85)
Assassin's Creed Origins (Xbox)600 TL90 TL (yüzde 85)
Avatar: Frontiers of Pandora (Xbox)1.450 TL971,50 TL (yüzde 32)
Call of Duty: Black Ops Cold War (Xbox)599 TL197,67 TL (yüzde 67)
Control (Xbox)170 TL42,50 TL (yüzde 75)
Diablo IV (Xbox)1.419 TL851,40 TL (yüzde 40)
Star Wars Jedi: Survivor (Xbox)1.399 TL699,99 TL (yüzde 50)
Resident Evil 2 (Xbox / PC) 800 TL200 TL (yüzde 75)
Gears 5 (Xbox / PC)675 TL168,75 (yüzde 75)
Cyberpunk 2077 (Xbox)799 TL399,50 TL (yüzde 50)
Need for Speed Unbound (Xbox)1.399 TL279,99 TL (yüzde 80)
Armored Core VI: Fires of Rubicon1.049 TL734,30 TL (yüzde 30)

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