Super Mario Bros. Wonder duyuruldu: İşte detaylar

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:03

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:03

Oyun dünyasının en bilinenlerinden olan Super Mario, özellikle konsol tarafını değiştirmişti. Oynanış dinamiği ve karakteleriyle değişik bir pencere sunan oyun için yepyeni bir oyun yolda. Super Mario Bros. Wonder olarak duyurulan oyun için 2 dakika 39 saniyelik de bir video yayınlandı.

OYUNUN ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Videoda oyunun capcanlı dünyasının geliştirildiği, düşmanların yetenekleri artarken Mario kardeşlerin de bu noktada geliştirildiği görülüyor. Yenilenen oyun dünyası çok daha detaylı ve 2D görünümlü bir yapıya sahip.

Oyunda pek çok öğe ile etkileşime girmek mümkün. Oyunun bitişine varırken de sunulan farklı grafikler var.

Oyun, Nintendo Switch tarafı için özel olarak çıkış yapacak. Ancak ne zaman çıkacağı ya da fiyat etiketinde ne yazacağı bilinmiyor.

Öte yandan Mario, Luigi ve Toad gibi daha önceki oyunlardan bildiğimiz karakterler yer alırken, Princess Peach ve Princess Daisy ve Yoshi de oynanabilir karakterler olarak bizleri karşılıyor.