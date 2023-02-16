Sykrim diyalogları yapay zeka ile seslendirildi
Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan The Elder Scrolls V: Skyrim'in ana karakter diyalogları yapay zeka ile seslendirildi.
Geçtiğimiz günlerde Mount and Blade II: Bannerlord’a OpenAI’ın yapay zekası ChatGPT kullanılarak konuşmayan karakterlere diyalog eklenmişti.
Bu sayede de artık neredeyse her karakterle iletişim kurabiliyordunuz. Şimdi ise Bethesda’nın efsane RPG oyunu Skyrim’de de yapay zeka kullanıldı.
Bir mod yapımcısı tarafından kullanılan Even Labs AI isimli yapay zeka sayesinde oyundaki ana karakterin replikleri seslendirilmiş. Oyunda normalde NPC’lerle iletişim kurarken ana karakterinizin sesi bulunmuyor.
ANA KARAKTERİ YAPAY ZEKA SESLENDİRİYOR
Yapay zeka ile geliştirilen bu mod sayesinde diyaloglarınız artık seslendiriliyor. Konuşmaya göre duygu ve tonlama yapan yapay zeka, farklı ses tipleri de sunuyor. Dragonborn Voice Over isimli mod şimdiden oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü.
Mod içinde sadece İngilizce seslendirme bulunduruyor.
İlerleyen günlerde diğer dillerde seslendirmenin de geleceği tahmin ediliyor.
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