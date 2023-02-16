PlayStation oyunu Returnal, PC için çıkış yaptı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:44

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 10:44

Returnal'ın PlayStation tarafında sevilmesinin ardından aralık ayında PC'ye de geleceği duyurulmuştu. PC için geleceği söylenen oyun nihayet çıkış yaptı.

OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE KONUSU

PlayStation tarafından bir blog yazısıyla oyunun tarihi ve ve sistem gereksinimleri duyurulmuş, NVIDIA DLSS ve AMD FSR desteğinin oyuna eklendiğini aktarılmıştı. Buna ek olarak tüm grafik modlarında da 60 fps sunulacağının altı çizilmişti.

Oyunda, şekil değiştiren bir dünya olan Atropos'a düşen ve hayatta kalmaya çalışan Selene'nın hayatta kalma hikayesini oynuyoruz. Oyunun dünyası göz alıcı ve hayatta kalmaya odaklanıyor.

Returnal için açıklanan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)

İşlemci: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)

İşlemci: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Returnal'ın Steam üzerinden satın alınabilir olduğunu ve fiyatının da 599 TL olduğunu aktaralım.