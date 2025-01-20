Yeni söylenti: GTA 6'nın fiyatı 100 dolar olacak

Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:29

Güncelleme: 20.01.2025 - 22:29

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6 için yeni bir söylenti ortaya çıktı. Buna göre Rockstar Games, GTA VI'nın fiyatını oldukça yüksek tutacak. GTA IV, iddia edildiği gibi 100 dolar fiyat etikeyle çıkış yapabilir mi?

GTA 6 NE KADARA SATIŞA ÇIKACAK?

Teknolojik gelişmeler arttıkça oyunların maliyeti de artıyor. Bu kapsamda daha önce de grafikleriyle ve diğer bütün ayrıntılarıyla çok maliyetli olduğu aktarılan GTA 6'nın, fiyatı hakkında uzmanlardan fikirler geldi. Buna göre GTA 6'nın maliyeti çok yüksek olduğu için fiyatı da yüksek olacak.

Satış etiketinin 100 dolara kadar ulaşabileceği söyleniyor.

Zaten uzun bir süredir oyunların yüksek satış fiyatları olmasından kaynaklı olarak eleştiriler ve sesler yükseliyordu. Oyun eğer böyle bir fiyat ile çıkarsa piyasada fazlaca ses getireceği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre böyle yüksek bir fiyattan çıkması oyunun maliyetini karşılamasını sağlayacak. Eğer bu gerçek olursa diğer AAA oyunların fiyatları artabilir. Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, konu hakkında daha önce fiyatı belirlediklerinde oyunseverlere haber vereceklerini aktarmıştı.