GTA V ve GTA VI için grafik karşılaştırma videosu geldi

YouTube'da yayınlanan karşılaştırma videosu, yıllar içinde değişen grafikleri ortaya çıkarttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:14
GTA V ve GTA VI için grafik karşılaştırma videosu geldi
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Yıllardır beklenen GTA VI için ilk fragman geçen günlerde yayınlandı. Bunun ardından GTA V ile karşılaştırma yapan içeriklerin sayısı arttı. YouTube'da içerik üreticisi Cycu1, GTA VI'da nasıl bir değişim olduğunu da ortaya koyuyor. Grafikleri karşılaştıran içerik üreticisi, devam oyununda gelişen teknolojinin grafikleri nasıl bambaşka bir noktaya çıkarttığını gözler önüne seriyor.

GTA V VE GTA VI ARASINDAKİ FARKLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Videoda temel karşılaştırma GTA V'in PC sürümünde yapıldı. GTA VI için yayınlanan fragmandaki ayrıntıları önceki oyun grafikleriyle karşılaştrıldı. 

Yeni nesil teknolojilerin oyunlardaki artısını da çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkartan videoda, GTA VI ile çok daha iyi grafiklerin, daha çok daha gerçekçi NPC'lerin ve dahasının nasıl değişim yarattığını gösteriyor.

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA VI, 2025 yılında karşımıza çıkması bekleniyor.

İşte karşılaştırma videosu:

 


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