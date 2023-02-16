TBB Enkaz Radarı nedir? Enkaz Radarı uygulaması nasıl indirilir?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 18:44

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 18:44

Enkazların yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılması delillerin toplanmasını imkansız hale getiriyor. Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmaması delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı. Türkiye Barolar Birliği ihmalleri ortaya çıkarmak için Enkaz Radarı uygulamasını hayata geçirdi.

ENKAZ RADARI UYGULAMASI NEDİR?



Enkaz radarı uygulaması, deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına almayı sağlıyor. Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.

Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.

Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."

ENKAZ RADARI UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

-Enkaz radarı uygulamasını ıos uygulaması üzerinden indirin.

-Uygulmayı açın

-Enkazın bulunduğu konumu ve açık adresini belirleyin.

-Enkazın olası her yönden geniş açılı fotoğraf ve videolarını uygulamaya yükleyin.

-İnşaat demirlerinin yakından çekilmiş fotoğraflarını ekleyin.

-Kullanılan demir kalınlıklarını kalem, madeni parayla kıyaslayarak ya da cetvel ile ölçerek fotoğraflayın

-Bir kolon veya kirişin iç yapısını görüntüleyebiliyorsanız, görünen inşaat demiri durumunu fotoraflayın.

-Beton ve çimento parçalarının genel durumunu 360 derece gösteren ve eğer öyleyse dayanıksızlığını gösteren video görüntülerini yükleyin.

-Beton veya bir başka materyalin içerisinde midye kabuğu veya başka bir madde varsa bunların fotoğraflarını ekleyin.



