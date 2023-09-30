Teknolojik yenilikler otizmin hizmetinde

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Türkiye’de bulunan 0-19 yaş grubu arasındaki yaklaşık 575 bin otizmli çocuk ve gencin sadece 42 bini eğitim alıyor. Nüfusa projeksiyon yapıldığında yaklaşık 2 milyon otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 7 milyonu aşkın aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca her 44 çocuktan 1’i otizmli olma ihtimali ile dünyaya geliyor.

Bu kişilerin toplumsal hayata katılabilmesi için hem okul öncesi hem devamında özel eğitim almaları büyük önem taşıyor. Hızla gelişen teknoloji ise otizmli bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen birçok uygulamaya imza atıyor. Ama elbette bunlar kesin çözüm olarak görülmemeli.

Bu kapsamda son teknolojileri derledik:

Otsimo: Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine evde destek vermek için uluslararası sertifikalı eğitici oyun uygulaması. Harf, sayı, renk, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin çocuklara “uygulamalı davranış analizi” tekniğiyle geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesi amaçlanıyor.





Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine evde destek vermek için uluslararası sertifikalı eğitici oyun uygulaması. Harf, sayı, renk, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin çocuklara “uygulamalı davranış analizi” tekniğiyle geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesi amaçlanıyor. Kaspar: İTÜ, otizmli çocukların duygu ile streslerini sensör ve yapay zekâ çözümlerini kullanarak oyun yoluyla belirleyen robotik sistem geliştirdi. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği tarafından başlatılan projede “Kaspar” isimli çocuk benzeri bir robotla otizmli çocuklarla terapi oyunları düzenlendi ve duygu ile stres seviyeleri belirlendi. Kaspar sensörler aracılığıyla göz takibi, yüz ifadesi, ses takibi yapabiliyor.





İTÜ, otizmli çocukların duygu ile streslerini sensör ve yapay zekâ çözümlerini kullanarak oyun yoluyla belirleyen robotik sistem geliştirdi. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği tarafından başlatılan projede “Kaspar” isimli çocuk benzeri bir robotla otizmli çocuklarla terapi oyunları düzenlendi ve duygu ile stres seviyeleri belirlendi. Kaspar sensörler aracılığıyla göz takibi, yüz ifadesi, ses takibi yapabiliyor. Dinle Konuş: Bu uygulama, kelimelerin nasıl telaffuz edileceğini, ünlü ve ünsüzlerin nasıl çıkarılacağını eğlenceli şekilde öğretiyor. Uygulama hayvanat bahçesi, şekiller, canım ailem, vücudun bölümleri, sesi taklit et, benimle birlikte say, dil akrobasisi, gökkuşağı renkleri, temel sesler ve araçlar kategorisinden oluşuyor.



