Teknolojinin geliştiği sanal dünyada akıllı cihazlar olmadan bir gün bile geçirmek zor

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

Türkiye nüfusunun yüzde 75’e yakını internet kullanıyor ve aynı zamanda yüzde 65’i sosyal medya platformlarında aktif. Günde yaklaşık 10 saatimiz internette ve bunun büyük kısmı sosyal medyada geçiyor.

Cep telefonu ile sosyal medya bağımlılığı konusunda ise araştırmacılar ve doktorlar uyarıyor. Telefonu çok fazla kullanmanın konsantrasyon bozuklukları, hafıza sorunları, uyku öncesi anksiyete gibi uyku bozukluklarına yol açtığı konusunda doktorların ikazları var. Mesela hafta sonu bir arkadaşınızla dışarı çıktığınızda vaktinizi nasıl değerlendirdiğinize bir bakın. Her an çekim yapıp sosyal medyada paylaşıyor musunuz, yoksa derin bir sohbet eşliğinde zamanın nasıl aktığını unutuyor musunuz?

Arada bir çevrimdışı olmak ve telefonunu makul düzeyde kullanmak önemli. Sosyal ağlardan kaçındığınız molalarla kendinize dijital detoks uygulayabilirsiniz. İşte dijital detoks için birkaç öneri:

Zamana karar verin: Sosyal medyadan uzaklaşmaya karar verdiğinizde öncelikle bunu ne zaman ve ne kadar süreyle yapacağınıza karar verin. Özellikle iş saatlerinde telefonumuza sık sık odaklandığınız için dikkatiniz sürekli dağılabilir.





Sosyal medyadan uzaklaşmaya karar verdiğinizde öncelikle bunu ne zaman ve ne kadar süreyle yapacağınıza karar verin. Özellikle iş saatlerinde telefonumuza sık sık odaklandığınız için dikkatiniz sürekli dağılabilir. Susturmak için kullanmayın: Akıllı telefon/tablet vs. gibi cihazlar çocukları teselli etmek, susturmak için kullanılmamalı. Çocukların aşırı ve kontrolsüz kullanımı önlemek için günlük internet kullanım saatlerini değiştirin.





Akıllı telefon/tablet vs. gibi cihazlar çocukları teselli etmek, susturmak için kullanılmamalı. Çocukların aşırı ve kontrolsüz kullanımı önlemek için günlük internet kullanım saatlerini değiştirin. Süreyi sınırlayın: Sosyal medyada geçireceğiniz süreyi sınırlamak için saatinizde veya telefonunuzda bir zamanlayıcı ayarlayın. Bildirimlerin normal rutininizi rahatsız etmesini durdurduğunuzda, günlük işlerinize odaklanmayı kolaylaştırabilir ve dikkatinizi kolayca dağıtmazsınız.





Sosyal medyada geçireceğiniz süreyi sınırlamak için saatinizde veya telefonunuzda bir zamanlayıcı ayarlayın. Bildirimlerin normal rutininizi rahatsız etmesini durdurduğunuzda, günlük işlerinize odaklanmayı kolaylaştırabilir ve dikkatinizi kolayca dağıtmazsınız. Bildirimleri kapatın: Bildirimler açık olduğu için, bilinçli veya bilinçsiz sıklıkla telefonlarımıza bakarız. Bu nedenle akıllı telefondaki bildirim merkezini kapatabilirsiniz. Bazen hiç düşünmeden Instagram’a ya da Twitter’a giriş yapıyoruz. Parmağımız farkına bile varmadan uygulamaya otomatik olarak kayıyor. Bundan kaçınmak için dijital detoks sırasında sosyal medya uygulamalarını bir süreliğine kapatabilirsiniz.





Bildirimler açık olduğu için, bilinçli veya bilinçsiz sıklıkla telefonlarımıza bakarız. Bu nedenle akıllı telefondaki bildirim merkezini kapatabilirsiniz. Bazen hiç düşünmeden Instagram’a ya da Twitter’a giriş yapıyoruz. Parmağımız farkına bile varmadan uygulamaya otomatik olarak kayıyor. Bundan kaçınmak için dijital detoks sırasında sosyal medya uygulamalarını bir süreliğine kapatabilirsiniz. Yeni hobiler edinin : İster bir haftalığına ister bir aylığına, ara verdiğiniz süreçte tamamıyla kendinize ve duygusal sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Sabah uyanır uyanmaz telefonunuzu elinize almak yerine spor ya da bir hobi edinebilirsiniz. Kitap okumak, müzik dinlemek gibi gündelik aktiviteler seçebilirsiniz.





: İster bir haftalığına ister bir aylığına, ara verdiğiniz süreçte tamamıyla kendinize ve duygusal sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Sabah uyanır uyanmaz telefonunuzu elinize almak yerine spor ya da bir hobi edinebilirsiniz. Kitap okumak, müzik dinlemek gibi gündelik aktiviteler seçebilirsiniz. Yardım alın: Dijital detoks denemenizin başarısız olduğunu fark ederseniz, akıllı telefon kullanımınızı sorgulamanıza yarayan birçok uygulama bulmak mümkün. Ancak sosyal medya olmadan yapamam diyorsanız uzman bir psikologdan yardım almanızda da fayda var.





Dijital detoks denemenizin başarısız olduğunu fark ederseniz, akıllı telefon kullanımınızı sorgulamanıza yarayan birçok uygulama bulmak mümkün. Ancak sosyal medya olmadan yapamam diyorsanız uzman bir psikologdan yardım almanızda da fayda var. Yararlarını fark edin: Bir ekran üzerinden arkadaşlarınızın ve ailenizin hayatlarıyla güncel kalmak yerine, gerçek dünyada onlarla zaman geçirin ve onlarla gerçek hayatta bağlantı kurun. Yeni anılar oluşturun ve bunları kişiselleştirin. Bu süre zarfında özellikle aile ve yakın arkadaşlar ile zaman geçirmek çok önemlidir. Onlarla telefonunuzdan bağımsız olarak kaliteli zaman geçirdiğinizde, yakınlaşır ve birbirinizi daha iyi anlamaya başlarsınız.

AŞIRI PAYLAŞIMDAN KAÇINMAK GEREKLİ

Sosyal medyanın yeni çağında en güvenli yaklaşım, çevrimiçi paylaşımlarınıza çok dikkat etmek. Aşırı paylaşım, sizi başkalarından gelen eleştirilere karşı daha savunmasız hale getirebilir ve bu da kaygıyı körükleyebilir. Aşırı paylaşımdan kaçınmanın bir diğer mantığı da kişisel verileri yabancılardan korumak. Örneğin kullanıcılar, harika bir tatil fotoğrafının yanında yanlışlıkla uçak bileti ayrıntılarını veya kişisel adres gibi verileri de paylaşabilir. Hesabınızı pek çok kullanıcı görüntüleyebilir. Bu nedenle böyle bir durumda dolandırıcılara kişisel bilgilerinizi kullanma şansı vermiş olabilirsiniz. Çevrimiçi ortamda ne kadar çok içerik yayınlarsanız, zorbalarla veya saldırganlarla karşılaşmanız o derece yüksek bir ihtimal olacak.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN DYSON’DAN ÇÖZÜM

Elektrikli süpürgeleri ile ünlü Dyson, evcil hayvanların bakımını kolaylaştırıyor. Dyson, evlerde en iyi temizliği sağlamak için tasarlanan anti-tangle tarak teknolojisinin ve Evcil Hayvan Bakım Seti’nin yanı sıra, yeni bir yüzey çizmeyen toz alma fırçası ve kıvrılabilen aralık temizleme başlığını satışa sunuyor. Dyson’ın en son kablosuz süpürge serisinde olan yeni anti-tangle tarak teknolojisi, kedi ve köpek dostlarımızdan düşen tüylerle veya insanlardan dökülen uzun saçlarla başa çıkmak için tasarlandı. Dyson’ın geçen yıl yaptığı Küresel Toz Araştırması’na göre evcil hayvan sahipliği tüm dünyada giderek artarken dünya üzerindeki beş evden ikisinde evcil hayvan bulunuyor. Türkiye’de yüzde 58 oranla kedi sahipliği dikkat çekerken bunu yüzde 38’le kuş ve yüzde 30’la köpek takip ediyor.

META QUEST PRO GÖZLÜĞÜ TANITILDI

Facebook, yıllık konferansı Meta Connect 2022’de yeni sanal gerçeklik gözlüğü Meta Quest Pro’yu tanıttı. Göz izleme teknolojisine sahip cihaz, aynı zamanda yüz ifadelerini algılayabiliyor. Yani kullanıcının avatarı, yüz hareketlerini detaylı bir biçimde yansıtarak sanal evrende insanlarla bağlantı kurarken karşısındaki kişi kullanıcıyı gerçeğe oldukça yakın bir şekilde görebiliyor. Cihaz, 360 derecede hareketi ve tüm el hareketlerinizi algılayabiliyor. 12 GB RAM, 256 GB depolama özelliği cihaz, 25 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.

