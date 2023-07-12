Tekrar gündeme geldi: 30 inçten büyük ekranlı iMac geliyor mu?

Apple'ın iMac'lerine yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki tekrar gündeme gelen 30 inçten büyük ekranlı iMac gerçekten de geliyor olabilir mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:08
Tekrar gündeme geldi: 30 inçten büyük ekranlı iMac geliyor mu?
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Apple Türkiye'de zam haberleriyle gündeme gelse de dünya basınında 30 inçten daha büyük ekrana sahip bir iMac modeli üzerinde çalışıyor olmasıyla gündemde. Şirketin daha önce devasa boyutlarda bir ekrana sahip iMac üzerinde çalıştığı söylenmişti. Gazeteci Mark Gurman'ın ortaya attığı iddiayı şimdi de Power on haber bültenine taşıdı. 

KONU HAKKINDA PEK ÇOK TAHMİN VE İDDİA VAR

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın yeni bombası söylenene göre 2024 yılının sonlarında ya da 2025'te patlayacak. Öte yandan bu tahminlerin ötesinde şu anda 24 inçten daha büyük ekranlı bir Mac satılmıyor. 

Tahminlere göre 30 inçe direkt geçilemeyeceği için muhtemelen devasa ekranlı cihazdan önce 27 inçlik ara bir model tanıtılacak.

Öte yandan bir süre önce ortaya çıktığı gibi Apple, 2019 Pro Display XDR ve 2022 Studio Display modelleri için olası devam sürümleri üzerinde çalışıyor. Diğer Apple cihazlarının özelliklerinin bu ekranlara taşınması da gündemde. 


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