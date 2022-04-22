Telefon fiyatları için korkutan senaryo: 'Daha da pahalılaşacak'

22 Nisan 2022 Cuma, 10:09

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, 2020 yılında ülkelerin tam kapanmaya geçmesi, telefonların en önemli donanımlarından olan çiplerin üretildiği fabrikalarda da üretimin aksamasına yol açtı.

SON YILLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ShiftDelete'in haberine göre; aşılama çalışmalarıyla birlikte Covid-19’un etkisi bir nebze azaldı ancak hiç beklenmedik bir olay olan Rusya – Ukrayna savaşı meydana geldi. Bu durumun da etkisiyle insanların giderek zorlaşan yaşam maliyetiyle birlikte akıllı telefonlara olan talep azalırken, 2022’nin ilk üç ayında küresel telefon sevkiyatları yüzde 11 düştü.

'ASP 300 DOLARI AŞACAK'

Strategy Analytics tarafından yayımlanan verilere göre, akıllı telefonların ortalama satış fiyatı (Average selling price – ASP) 2022’de 300 doları aşacak. Bu miktarın, 2013’ten bu yana görülen en yüksek ASP olacağı belirtiliyor.

Dünya çapında en ucuz akıllı telefonlara Afrika ve Asya-Pasifik bölgesi ev sahipliği yapıyor. Diğer yandan en pahalı telefonların satıldığı ülkeler de Asya kıtasında. Örneğin 2020’de en yüksek ortalama satış fiyatına (ASP) sahip akıllı telefon pazarı Japonya’ydı. Ancak tahminlere göre Samsung’un anavatanı Güney Kore, Japonya’yı geçecek.

Bunun en temel nedeni: Samsung’un ülkede sattığı katlanabilir akıllı telefonların, genel ortalama satış fiyatını etkilemesi olarak gösteriliyor. Daha da garibi, beklentiler 2027’den önce hiçbir ülkenin Güney Kore’yi geçemeyeceği yönünde.

Yani Kore, önümüzdeki 5 yıl boyunca en yüksek ASP oranına ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE'DEN YENİ ADIM

Türkiye'de cep telefonları için yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olmak üzere 3 farklı Özel Tüketim Vergisi uygulanıyor. Salı günü Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile en alt dilime tabi olan uygun fiyatlı cep telefonlarında ÖTV matrahı artırılarak 640 TL’den bin 500 TL’ye çıkarıldı.

'Amiral gemisi' cihazlarda herhangi bir değişiklik yapılmazken, giriş seviyesi akıllı telefonlar için bin 500 TL’ye kadar fiyat biçildi ve orta segment modellerin fiyat aralığı bin 500 ile 3 bin TL olarak belirlendi.