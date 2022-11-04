Telefonlar insanların hayatını kurtaracak verileri sağlayabilir

04 Kasım 2022 Cuma, 14:32

Telefonları farklı alanlarda faydalı olarak kullanmaya yönelik yeni yapılan bir araştırmaya göre cep telefonlarından toplanan veriler mobil bütünlük sensörü olarak işlev görebilir ve yaşanabilecek herhangi bir köprü arızasında insanların hayatını kurtarmada rol alabilir.

TELEFONLAR SAYESİNDE KAZALARIN SAYISI AZALABİLİR

Communications Engineering’te yayımlanan yeni bir araştırma raporuna göre telefonlar köprülerin bakım zamanı geldiğini söyleyebilir. Köprü arızaları ve gözden kaçan bazı durumlar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçebilecek bu hamle kullanıcıların sürekli yanlarında taşıdıkları telefonların topladıkları veriler sayesinde gerçekleşecek.

Basit bazı telefon uygulamaları kullanılarak, köprünün durumunu belirlemek ve bakımını sadece insanlara bırakmamak adına daha verimli sonuçlar doğuracağının altını çizen rapora göre özel sensörlerle birleştirildiğinde sistemlerin çok daha verimli olacağını aktarıyor.

Akıllı telefonlar bunu nasıl yapıyor? Akıllı telefonlarda yer alan standart bileşenler olan ivmeölçerler ve GPS sensörleri, araçlar köprüden geçerken nasıl esnediğini ve titreştiğini gösterebilen bilgileri topluyor. Ölçümleri toplayan uygulamalar, mühendisleri bir köprünün onarılması gerektiği konusunda uyararak yolcuları güvende tutabilir.

30 Ekim’de Hindistan’ın batısındaki bir eyalette gerçekleşen yaya köprüsünün çökmesi ya da ocak ayında Pittsburgh'da çöken köprü, söz konusu veriler kullanılsaydı uyarı verebilir ve kayıpların önüne geçilebilirdi.

ABD Askeri Akademisinde inşaat mühendisi olan Thomas Matarazzo, ‘’Bu durum her tür köprüye gerçekten uygulanabilir bir yöntem’’ diyor. Köprü arızalarının genellikle yapısal sebeplerle yaşanan belirsizliklerden kaynaklandığını söyleyen Matarazzo, bu belirsizlikleri azaltmanın tek yolunun daha sık gözlem yapmaktan geçtiğini söylüyor ve ekliyor:

‘’Akıllı telefonlardan gelen geniş kaynaklı veriler, dünya çapındaki köprüler hakkında çok fazla veri elde etmenin en iyi ve muhtemelen tek yolu olabilir.’’

ÇOK DAHA HIZLI VE DAHA AZ MALİYETLE ÇÖZMEYİ SAĞLAYACAK

Yalnızca ABD’de 600 binin üzerinde köprü bulunuyor. Matarazzo, yapısal sorunları kontrol eden özel sensörlerin pahalı olduğunu, bu nedenle çoğu köprünün genellikle iki yılda bir denetlendiğinin altını çiziyor.

Bu noktada basit bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak köprü koşullarının tepsit edilmesi ve anlık mühadalesinin çok daha hızlı ve daha az maliyetli olacağının da özellikle üstünde duruyor.

Matarazzo ve meslektaşları, gerçekleştirilen bakımda ortaya çıkan iyileşmenin eski köprülerin ömrünü birkaç yıl uzatacağını tahmin ediyor. Matarazzo, akıllı telefonların köprüleri ne kadar iyi izleyebildiğini test etmek için San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü aracında telefon varken yüzlerce kez kullandı.

Aynı zamanda asma köprü üzerinde 72 yolculuk sırasında Uber sürücülerinden de veri toplandı. Araştırmacılar, yollarda yaygın olan üst geçitlerden daha tipik olan köprülerdeki yaklaşımı kontrol etmek için sürücülerin İtalya'daki beton bir köprü üzerinden 280 geçiş sırasında verilerini kayıt altına aldı. Her iki köprü için de akıllı telefon sensörleri, köprülere bağlı özel aletlerin sağlayabileceği ölçümlerdeki titreşimleri tespit etti.

Matarazzo, bir akıllı telefonla yapılan tek geçişin dahi bir köprü hakkında yüzlerce veya daha fazla sabit sensör kadar bilgi topladığını aktarıyor. Bunun nedeni, telefonların bir köprü boyunca belirli konumlardan veri sunmak yerine, geçerken sürekli veri alabilmesidir.

Araştırmacılar ulaşım şirketlerini, operatörleri veya halkı iş birliği yapmayı ikna etmeyi başarırsa, ekip çok daha fazla bilgi toplayabilir ve bu da son derece hassas ölçümlerin yapılmasını sağlayabilir. Çoğu telefonda zaten ivmeölçer ve GPS bulunduğundan, bilgiler kolaylıkla ücretsiz olarak toplanabilir.