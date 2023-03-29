WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini test ediyor

WhatsApp bir süredir üzerinde çalıştığı özelliği test etmeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:13
WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini test ediyor
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WhatsApp geliştirilen özelliklerle gündeme gelirken, iOS tarafı için başlayan test süreci dikkat çekiyor. Bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen 'mesaj düzenleme' özelliği, iOS cihazlarda test edilmeye başlandı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajları 15 dakika içinde düzenleyebilecekler.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

WhatsApp'ın yakın zaman içinde sunmayı planladığı yeni özellik WABetaInfo'ya göre iOS için de test ediliyor. Daha önce Android için başlayan test süreci, iOS tarafı için de başlatıldı. 

Paylaşılan ekran görüntülerinde ise özelliğin nasıl görüneceği veya nasıl kullanılacağı aktarılmıştı. Kullanıcılar mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleme yapabiliyorlar. Ancak düzenleme yaptıktan sonra bu mesajın değiştirildiği de belirtiliyor. Ortaya çıktığı kadarıyla düzenleme yapılan mesajın sağ alt kısmında mesajın değiştirildiği yazacak.

Bu sayede kötü niyetli kişilerin özelliği istismar etmesinin önüne geçilmiş olacak. 


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