ChatGPT reklamlara tepkili; OpenAI onların reklam olmadığını söylüyor

5.12.2025 21:05:00
Haber Merkezi
OpenAI'dan reklam hamlesinin geleceği bir süredir konuşuluyordu. Kullanıcıların bazıları 'reklam' benzeri mesajlar aldıklarını bildirmeye başladı.

OpenAI'da kırmızı alarm durumuna geçilmişken kullanıcılar yeni uygulamaya tepki göstermeye başladı. ChatGPT'yi ücretsiz kullananlar ve hatta premium aboneliğe sahip kişiler bile konuşmaların arasında reklam gibi görünen mesajlar gördüklerini bildirdi. 

Bu konuşmalarda görünen mesajlar aslında reklam değil ancak reklam gibi görünüyor. 

Kullanıcılar burada uygulama ya da mağaza önerileri gördüklerini söyledi.

Bir örnekte premium olduğunu aktaran kullanıcı bir podcast hakkında bilgi almaya çalışırken ChatGPT, egzersiz ekipmanlarıyla ilgili olmayan bu sohbette, ekipmanların satışının yapıldığı bir markayı önerdi.

Kısa sürede çok fazla kişinin önüne çıkan gönderiye OpenAI çalışanı Daniel McAuley cevap verdi. Bunun bir reklam olmadığını söyleyerek, bu durumu şirkete bildirdiği için memnun olduklarını yazdı.

