Telegram Premium için yeni özellikler geldi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 23:24

WhatsApp'ın ardından en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yeni özellikleri bünyesine eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda premium versiyon için yeni özellikleri kullanıma aldı.

YENİ ÖZELLİKLER KULLANIMDA

Yapılan yenilikler arasında videolu mesajlardaki ifadeleri metin olarak eklemek oldu. Önceden, aboneler herhangi bir sesli mesajı metne dönüştürebiliyorlardı. Son güncelleme sayesinde aynı işlev artık video mesajlara da geliyor. Bu sayede Telegram Premium aboneleri kendilerine gelen video mesajındaki metin dökümünü alabilecekler.

Öte yandan 'Gruplarda Konular' özelliği tanıtıldı. Bu sayede kullanıcılar grup içinde oluşturulan konu başlıkları ile farklı alanlarda da konuşabilcek. Kullanıcılar aynı zamanda temel bir kullanıcı adının yanı sıra, farklı isimler de kullanabilecek. Telegram Premium kullanıcıları için tasarlanmış 12 emoji paketi de yer alıyor.



