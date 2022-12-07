Telegram Premium kullanıcıları 1 milyonu geçti

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:41

WhatsApp'ın ardından en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yeni özellikleri bünyesine eklemeye devam ederken, abone sayısını artırmayı başardı.

TELEGRAM'IN STANDART VERSİYONUNDA 700 MİLYON AKTİF KULLANICI VAR

Standart versiyonda 700 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Telegram, özellikle daha fazla gelir getirmesi amacıyla ücretli bir versiyon geliştiriyordu.

Türkiye'de 13.99 TL olan abonelik ücretini ödeyenler Telegram'ın premium versiyonunu kullanabiliyor.

Telegram Premium için sunulan özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Premium: 4 GB Yüklemeler

-Boyutları 4 GB’a kadar olan medya ve dosyaları gönderin.

Premium: Daha Hızlı İndirmeler

-Medya ve dosyaları limitlere takılmadan mümkün olan en yüksek hızda indirin.

Premium: İki Katı Limitler

-1.000 kadar kanalı takip edin.

-Herhangi bir uygulamadan 4 hesabı bağlayın.

-Sohbetlerinizi, her biri 200 sohbet olacak şekilde 20 klasör halinde düzenleyin.

-Ana listenize 10 sohbeti sabitleyin.

-20 adede kadar genel t.me bağlantısı rezerve edin.

-400 favori GIF ve 10 favori çıkartmayı kaydedin.

-Profilinize daha uzun bir hakkında yazısı yazın ve bağlantılar ekleyin.

-Fotoğraflar ve videolar için daha uzun başlıklar ekleyin.

Premium: Sesten Metne

-Herhangi bir sesli mesajın metin dökümünü oluşturmak için mesajın yanındaki yeni düğmeyi kullanın.

Premium: Benzersiz Tepkiler ve Çıkartmalar

-Daha da fazla ifade ile tepki verin.

-Aylık olarak güncellenen, ek efektlere sahip benzersiz çıkartmaları gönderin.

Premium: Sohbet Yönetimi

-Varsayılan bir sohbet klasörü ayarlayın veya yeni sohbetleri otomatik arşivlemek ve gizlemek için araçları etkinleştirin.

Premium: Rozetler ve Hareketli Profil Resimleri

-Abonelerin adlarının yanında Telegram’ı desteklemeye yardımcı olduklarını gösteren bir rozet bulunur.

-Sohbetlerde ve sohbet listesinde herkeste hareket eden profil videonuzu gösterin.

Premium: Reklamsız

-Bazen genel kanallarda gösterilen Sponsorlu Mesajlar artık görünmeyecektir.

Premium: Uygulama Simgeleri

-Ana ekranınız için birkaç yeni Telegram simgesi arasından seçim yapın.”