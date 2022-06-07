Telegram’dan ücretli abonelik sinyali: Yeni Telegram Premium geliyor

07 Haziran 2022 Salı, 17:57

Telegram’ın Android’e yönelik beta versiyonundan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, 4.99 dolar (yaklaşık 84 TL) karşılığında yeni işlevlerden faydalanabilecek.

Telegram Premium abonelerine sunulacak yeni özellikler arasında sesli mesajları yazıya dökme, dosya indirme önceliği, reklamın olmaması, 4 GB'a kadar iki kat daha büyük dosyaları yükleme yeteneği yer alıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, çoğu işlevde limitler da ikiye katlayacak, bir klasördeki sohbet sayısı (200'e), kanal ve süper gruplardaki abonelikler (bine), klasör sayısı (20'ye), ana sekmede sabitlenmiş diyaloglar (10'a), kanal ve süper gruplar için linkler (20'ye), kaydedilen GIF animasyonları sayısı (400'e) ve uygulamaya farklı numaralarla bağlı hesaplar (4'e) çıkarılacak.

Ödemeli abonelikte ayrıca mesajlara benzersiz tepkiler, tam ekran efektli çıkartmalar, hareketli avatarlar olacak. Herhangi bir sekmeyi varsayılan klasör yapma seçeneği de bulunacak (şu anda varsayılan ‘Tüm Sohbetler’). Premium aboneliği olan kullanıcıların profiline özel bir simge eklenecek.