Mayıs ayında Amazon Prime Gaming için 15 oyun geliyor
Amazon'un Prime Gaming hizmeti için yeni oyunlar ekleniyor. Toplamda 15 oyun mayıs ayında oyunseverlerin karşısına çıkacak.
Popüler platformların sunduğu oyun hizmetleri var. Onlardan biri olan Amazon Prime Gaming, her ay yeni oyunlar sunuyor. Mayıs ayında Prime Gaming tarafından 15 oyun ücretsiz olarak verilecek. Peki bu oyunlar hangileri?
PRIME GAMING İLE 15 OYUN YOLDA
Kısa bir süre önce zamlanan ve 39 TL olan Amazon Prime, abonelerine oyun hizmeti de sunuyor. Ücretsiz verdiği oyunlarla dikkat çeken platform, mayıs ayında 15 oyunu dağıtıyor.
Prime Gaming'in sunduğu oyunlar ise şu şekilde:
4 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar
- STAR WARS: Rogue Squadron 3D
- Super Sidekicks
- Samurai Shodown IV
11 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar
- Planescape: Torment: Enhanced Edition
- Lake
- Robo Army
- Last Resort
18 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar
- Kardboard Kings
- The Almost Gone
- 3 Count Bout
- Alpha Mission 2
25 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar
- Lila’s Sky Ark
- Agatha Knife
- King of the Monsters 2
- Kizuna Encounter
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