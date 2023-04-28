Mayıs ayında Amazon Prime Gaming için 15 oyun geliyor

Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:04

Popüler platformların sunduğu oyun hizmetleri var. Onlardan biri olan Amazon Prime Gaming, her ay yeni oyunlar sunuyor. Mayıs ayında Prime Gaming tarafından 15 oyun ücretsiz olarak verilecek. Peki bu oyunlar hangileri?

PRIME GAMING İLE 15 OYUN YOLDA

Kısa bir süre önce zamlanan ve 39 TL olan Amazon Prime, abonelerine oyun hizmeti de sunuyor. Ücretsiz verdiği oyunlarla dikkat çeken platform, mayıs ayında 15 oyunu dağıtıyor.

Prime Gaming'in sunduğu oyunlar ise şu şekilde:

4 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar

STAR WARS: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV

11 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar

Planescape: Torment: Enhanced Edition



Lake

Robo Army

Last Resort

18 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar



Kardboard Kings

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2

25 Mayıs'ta ücretsiz olacak oyunlar

