Tencent, 3 boyutlu tasarımlar oluşturabilen yapay zekasını sundu

Hunyuan 3D 3.0 katmanlı bir üretim süreci kullanarak, yapay zeka modellemesindeki yaygın kusurları azaltırken daha gerçekçi karakterler, dokular ve geometriler oluşturabiliyor. Platformun kullanımı ücretsiz olup, test aşamasında olan profesyonel bir sürümü ve planlanan açık kaynaklı bir sürümüyle, 3B içerik oluşturmanın geleceği için pratik bir araç olarak konumlandırılıyor.

Tencent, yapay zeka destekli üç boyutlu modeller oluşturma sisteminin en son sürümü olan Hunyuan 3D 3.0, önceki sürümüne göre oldukça önemli iyileştirmeler içeriyor. Şirkete göre, model önceki sürüme göre üç kat daha fazla doğruluk sağlıyor. Bu teknik gelişmeler, sistemin önceki sürümlerine göre çok daha hassas ve gerçekçi üretme kapasitesi kazandırarak hem deneysel hem de profesyonel kullanım için daha uygun hale getiriyor.

Hunyuan 3D 3.0 ile oluşturulan figürler daha tutarlı insan özellikleri, gerçekçi görünen cilt dokuları ve gerçek vücut hareketlerine benzeyen duruşlar sergiliyor. Model ayrıca, bir nesnenin veya karakterin bazı kısımları çevrildiğinde veya görüş alanı dışında kaldığında görünmeyen kısımları tahmin ederek bütünün daha doğru görünmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu, otomatik üretimin kullanışlılığını sıklıkla sınırlayan boşlukları ve mantıksız yapıları azaltıyor.

Hunyuan 3D 3.0 şu anda davetle kullanılabiliyor ancak ilerleyen dönemde tüm tasarımcıların erişimine sunulacak.