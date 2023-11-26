Tesadüfen bulunan balta, dünyanın en eski baltası olabilir

Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:12

Güncelleme: 26.11.2023 - 09:12

Arkeoloji ekibi, Suudi Arabistan'ın Al Ula kentinde bulunan Qurh Ovası'nda bir el baltası buldular. Yapılan kazı çalışmalarında bulunan el baltası, 51,3 santim uzunluğunda ve her iki ucu da keskinleştirilmiş hâlde. Büyüklüğüne rağmen iki el ile kolayca tutulabiliyor ve arkeologlar, bu baltanın kesme ve doğrama işlemlerinde kullanıldığını düşünüyor.

Ekibin kazı ve proje direktörü ise bir Türk. Ömer Can Aksoy, bu el baltasının kesin bir tarihinin belirlenmesi için çok erken olduğunu ve bunun için daha çok araştırma yapılması gerektiğini dile getiriyor.

KAZI ÇALIŞMASINDA DEVASA BOYUTLARDA BALTALAR BULUNDU

Webtekno'nun aktardığı haberde bulunan el baltasının hangi yıla ait olduğunu belirlemek için bölgede bulunan diğer buluntuları inceleyen ekip, bu baltanın yaklaşık olarak 200.000 yıl öncesine ait olduğunu tahmin ediyor. Bu da dolayısıyla Paleolitik Çağ'a ait olduğunu gösteriyor.

9,5 santim genişliğinde 5,7 santim kalınlığındaki el baltasının bulunması ise Ömer Can Aksoy'a göre biraz şans eseri olmuş. Kazı çalışmalarında neredeyse gözden kaçan balta, ekibin kazı çalışmalarının son 15 dakikasına denk geldi ve ekip, tam çalışmaları bitirecekken tekrar kazılara devam etti.

İki ekip üyesi, günlük çalışmalarının bitimine 15 dakika kala kum tepesinin yüzeyinde bir kalıntı buldular. Ardından bu kalıntının önemli olabileceğini düşünerek diğer ekip üyeleri de dahil olunca derinlemesine bir kazı gerçekleştirdiler. Bu el baltası dahil toplamda 13 buluntu elde edilen kazı çalışmasındaki en büyük el baltası, 51,3 santim büyüklüğünde oldu.

Araştırmalara devam eden arkeoloji ekibi, kazı çalışmalarına ekim ayında başladılar ve aralık ayına kadar devam edecekler. Neredeyse bitmek üzere olan kazı çalışmaları, 2024 yılında kış ve ilkbahar mevsimlerinde yine kaldığı yerden devam edecek.