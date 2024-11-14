Tesla bu sefer 2 binin üzerinde Cybertruck'ı geri çağırdı

Tesla, bu sefer de 2 bin 431 Cybertruck'ı sürüş güvenliğini etkileyebileceği için geri çağırdığını duyurdu.

Tesla bu sefer 2 binin üzerinde Cybertruck'ı geri çağırdı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 19:26

Tesla, diğer araçlarını geri çağırdığını sıklıkla duyduğumuz bir şirket. Ancak her ülkede satışta olmayan ve tasarımı sebebiyle ilk tanıtıldığında çok konuşulan Cybertruck'ta olan sürüş invertörü arızası sürüş güvenliğini etkileyebileceği için geri çağırılıyor. 

Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2 bin 431 Cybertruck modeli geri çağırıldı.

Tesla'nın ürettiği ilk elektrikli kamyonet olan Cybertruck, geçen günlerde İstanbul'un ardından Ankara'ya sergilenmek için gelmişti. 

İstatistiklere göre bu yıl içinde altıncı kez geri çağırılma duyurusuyla andığımız Cybertruck, sürüş invertörü arızası sebebiyle geri dönüyor. Bu, aracın arızalanması durumunda ivmelenme yetisini kaybetmesine ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmesine neden olabilir.

Geri çağırılan araçlar 6 Kasım 2023'ten 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen Cybertruck'ları kapsıyor. 


Etiketler: #Cybertruck #Elon Musk Cybertruck #Tesla Cybertruck

İlgili Haberler

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck Ankara'ya ulaştı

Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck Ankara'ya ulaştı
Cybertruck bu sefer de yeni sahibini hastanelik etti

Cybertruck bu sefer de yeni sahibini hastanelik etti
Kim Kardashian 100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile kahve almaya gitti

Kim Kardashian 100 bin dolarlık Tesla Cybertruck ile kahve almaya gitti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler