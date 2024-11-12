Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck Ankara'ya ulaştı
Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, İstanbul'un ardından Ankara'da sergilenmeye başladı.
Tesla'nın Cybertruck modeli, Ankara'da bir alışveriş merkezinde sergi alanında otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu.
Aracın özellikleri hakkında yetkililerden bilgi alan vatandaşlar, aracın fotoğraf ve videolarını çekti. Cybertruck'un sergilendiği alan, 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
Aracın özellikleri
Tesla Cybertruck farklı tasarımının yanı sıra teknolojik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip aracın dayanıklılığı bu özelliğiyle artarken güvenli bir ulaşım olanağı da sağlıyor.
Araçta dışarıdan gelen darbelere karşı kırılmaz zırhlı cam yer alırken, 1134 kilogram yük ve 4 bin 990 kilogram çekme kapasitesiyle ihtiyaçların taşınmasına olanak tanıyor.
Etiketler: #Cybertruck #Tesla Cybertruck
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