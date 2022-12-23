Tesla'da indirim ikiye katladı

23 Aralık 2022 Cuma, 10:50

Elon Musk'ın Twitter'ı devralması, pek çok kişiyi Tesla satın almaktan vazgeçirdi.

Tesla, yıl sonuna kadar satın alınan yeni otomobiller için mevcut indirimini ikiye katladı.

Bazı endstri gözlemcileri bu kampanyların Tesla'ya olan talebin fazlasıyla düştüğü ve rekabetin arttığı için yapıldığını iddia etti.

Kampanya Tesla'nın envanterinde bulunan Model 3 ve Y arabaları için geçerli.

Şirketin bu ayın başında stoktaki araçlar için açıkladığı mevcut 3 bin 750 dolarlık indirim bu kampanya ile 7 bin 500 dolara çıktı.