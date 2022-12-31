Tesla, Çin'de iki yeni modeli teslim etmeye başlıyor

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:41

İki yeni araç modeli, Kasım ayında düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı.

Tesla Çin, Model S Plaid'in 637 kilometrelik bir seyir mesafesine sahip olduğunu, sıfırdan 100 kilometreye sadece 2,1 saniyede çıktığını ve saatte maksimum 322 kilometre hıza ulaşabileceğini kaydetti.

1 MİLYONA YAKIN ARAÇ TESLİM EDİLDİ

Tesla'nın Shanghai Gigafactory'si, 2022'nin ilk 11 ayında 650.000'den fazla araç teslim etti. Yalnızca Kasım ayında, Shanghai fabrikasından yapılan teslimatların 100.291 aracı bulmasıyla rekor bir seviyeye ulaşıldı.

Şu anda Tesla'nın Çin'de yaklaşık 1.500 süper şarj istasyonu ve 10.000 süper şarj direği bulunuyor.

Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu'ya göre, Shanghai Gigafactory'nin yıllık satışlarının 2022'de 750.000 araca ulaşması bekleniyor.