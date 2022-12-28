Üretim ve tedarik sorunu Apple ve Tesla hisselerini düşürdü

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:02

Monica Miller | BBC News, Singapore

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Apple ve Tesla hisseleri Çin'deki Covid vakaları nedeniyle üretimdeki azalma ve tedarikte yaşanan gecikmeler nedeniyle düşüş yaşıyor.

Apple'ın hisseleri Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyelere ulaştı. Tesla hisseleri ise Kasım 2021'den bu yana yüzde 73'lük düşüş yaşadı.

Şirketler Çin'de geçtiğimiz haftalarda uygulanan sıkı koronavirüs önlemleri ve kısıtlamaları nedeniyle üretim ve tedarik sıkıntısı yaşamıştı. Ancak vaka sayılarının yüksek olması üretimi hala etkiliyor.

Çin'deki kısıtlamalar hafifletildi. Ayrıca ülkeye seyahat edecekler için 8 Ocak'tan itibaren sıkı karantina kurallarının gevşetileceği açıklanması 2023 tedarik zinciri hareketliliği için umut verdi.

Ancak küresel yatırımcıların; faiz artırımları, ekonomik yavaşlama ve devam eden Ukrayna savaşından ötürü geleceğe dair endişeleri var.

Analistlere göre ana üretim merkezlerinde koronavirüs vakalarının artması üretime bir darbe daha vuracak.

Ekonomist Simon Baptist, "Fabrikalar, üretim bölgelerinde görülecek bir dalgayla en az 4-6 haftalık bir işçi eksikliği yaşayacak ve tabii göçmen işçilerin çoğu Ocak sonunda yeni yıl dönemi için memleketlerine dönecek" diyor ve ekliyor:

"Çin'de üretimin Şubat sonuna kadar normale dönmesi olası görülmüyor."

Bu yılın başında "iPhone şehri" olarak bilinen Zhangzhou'daki kısıtlamalar Apple'ın tedarikçisi Foxconn'ın buradaki üretimlerini geciktirmişti.

Şirket Kasım ayındaki gelirinin, geçen yılın aynı ayındaki gelirine göre yüzde 11 düştüğünü açıklamıştı.

Bu hafta, Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tesla'nın Shanghai'daki üretim merkezinde üretimin durdurulacağı açıklandı. Şirket bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Ancak analistlere göre; hem Çin hem de Kuzey Amerika'daki müşterilerine indirim uygulaması, şirketin durgun satışlarının bir kanıtı.

Yatırımcılar aynı zamanda Tesla'nın CEO'su Elon Musk hakkında da şüphe duyuyor.

Musk, Ekim ayında Twitter'ı satın alarak şirketin başına geçti ve o dönemden beri sosyal medya platformunun yönetimine odaklandı.

Bazılarına göre Tesla'nın hisselerindeki düşüşün bir sebebi de Musk'ın dikkatinin buraya kayması.

Geçtiğimiz hafta Musk bir paylaşımında takipçilerine Twitter'ın başında kalmaya devam edip etmemesi hakkındaki görüşlerini sordu. Oylama sonucu "Hayır" çıktı.

Kullanıcılar yerine geçebilecek biri bulunduğunda bu pozisyonu bırakmasını önerdi.

Analistler onun yönetim kurulunun ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanması gerektiğini düşünüyor.