Tesla, Çin'de ölümlü kazaya karıştı: Videosu ortaya çıktı!

15 Kasım 2022 Salı, 07:45

ABD merkezli elektrikli otomobil üretcisi Tesla'nın karıştığı Çin'de 5 Kasım'da gerçekleştiği aktarılan kazanın görüntüleri YouTube üzerinden paylaşıldı. Görüntülerde, Tesla Model Y park edilmeye çalışıldığı sırada bir anda hızlanıyor ve gaza basılıyor. Söylenene göre 'fren sisteminde' yaşanan bir sorun nedeniyle hızlanan araç bu sebeple iki kişinin ölümüne ve üç kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu.

TESLA MODEL Y ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞTI, TESLA SORUŞTURMAYA YARDIM EDECEĞİNİ DUYURDU

Yaşanan olayda bir motosiklet sürücüsü ve liseli bir kız hayatını kaybetti. Tesla aracın yüksek hızda gittiğini gösteren yayımlanan video kanıt olarak gösterildi. Yaşanan olayın ardından Reuters'a açıklamalarda bulunan Tesla yetkilisi, soruşturmaya aktif destek olacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Polis şu anda bu kazanın arkasındaki gerçeği belirlemek için üçüncü taraf bir değerlendirme kuruluşu arıyor ve biz aktif olarak gerekli her türlü yardımı sağlayacağız."

Çin polisinin inceleme başlattığı olay sonrası mobese kayıtları da incelendi. İncelenen mobese kayıtlarından biri de yayımlandı ve iki gün önce yayımlanan kayıtlarda görüldüğü kadarıyla araç durmaya çalıştığı sırada bir anda hızlanıyor ve yollardan arkasında toz bırakacak kadar hızlı geçmeye başlıyor. Önüne gelen araca ve insana çarparak ilerleyen Tesla Model Y en sonunda bir binaya çarparak durabiliyor.