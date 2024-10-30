Tesla Cybertruck Türkiye'ye sergilenmek için geliyor
Tesla araçların Türkiye'de resmi olarak satışının başlamasıyla markaya olan ilgi artmış durumda. Satılmayacak olsa da Tesla Cybertruck Türkiye'de sergilenecek.
Tesla Cybertruck, ABD'de satışa sunulmuş ilk sunulduğu dönemde sokakta insanların aracı ilk görmesi haberlere konu olmuştu. Türkiye'de ise Tesla'nın birkaç modeli satışta bulunuyor ancak Cybertruck satılmıyor. Tesla Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Cybertruck, kısıtlı süre boyunca iki büyükşehirde sergilenecek.
TESLA CYBERTRUCK TÜRKİYE'YE SERGİLENMEK İÇİN GELİYOR
Yapılan açıklamaya göre 6 Kasımn ile 10 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da sergilenecek Cybertruck, 12 ve 14 Kasım tarihleri arasında da Ankara'da olacak.
Cybertruck'ı incelemek için Tesla'nın Türkiye internet sitesine girip etkinliklerden kayıt oluşturmak gerekiyor.
Etiketler: #Tesla Cybertruck
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