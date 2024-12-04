Tesla, Cybertruck üretimini askıya aldı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:05

Güncelleme: 04.12.2024 - 19:05

Tesla'nın başındaki Elon Musk için iyi bir hafta geçmiyor. Cybertruck haberlerinden önce yargı kararıyla Musk'ın Tesla hissedarlarını kendisine kısmen şirketten ayrılmakla tehdit ederek vermeye ikna ettiği bir hisse senedi hibesini iptal etmesiyle gündeme gelmişti. Başlangıçta yaklaşık 50 milyar dolar değerinde olan bu hibe, seçim sonrası bir mitingle 100 milyar dolar olacaktı.

Musk'ın beklentilerini karşılayamayan bu kararın ardından Cybertruck için yeni haber sızdırıldı. Buna göre Tesla'nın Austin fabrikasında Cybertruck üretimi azalıyor. Sızıntılara göre aracın montaj hattındaki işçilere 3 gün işe gelmelerine gerek olmadığı söylendi.

İçeriden kaynağı bulunan Business Insider'ın haberine göre üretimi askıya alma kararı ekim ayında üretimin düşürülmesinin ardından geldi.

Elon Musk'ın haberler çıktıktan sonra üretimin düşürülmesi hakkında resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Öte yandan analistler bu yıl toplamda 48 bin 500 adet Cybertruck satılmasını öngörüyordu. Musk'a göre Tesla yılda 250 bin Cybertruck satacaktı. Üretimin askıya alınması ya da üretimin düşürülmesi bu beklentileri karşılamayacak gibi duruyor.