Tesla Cybertruck'ın seri üretime gireceği tarih belli oldu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:58

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Tesla, 2019 yılında elektrikli kamyoneti Cybertruck’ı tanıttı. 2021 yılında çıkış yapması beklenen otomobil, yaşanan sorunlardan dolayı önce 2022’ye daha sonra ise 2023’e ertelendi. Elon Musk, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda ise aracın erken üretimine 2023’ün ortasında başlamayı planladıklarını ifade etti.

FİYATI 40 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Webtekno'nun haberine göre Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir rapor, Tesla’nın Cybertruck için seri üretime geçiş için hedeflediği tarihi gösterdi. Yeni tarih, müşterilerin araç için biraz daha beklemek zorunda kalacağını ortaya koydu.

Kaynaklara göre şirket, pick-up türündeki otomobilin seri üretimine 2023 yılının sonunda başlamayı planlıyor. Tesla, geçen ay piyasadaki en özgün tasarımlardan birine sahip olan bu araç için ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin şehrinde bulunan fabrikasını hazırlamayı planladığını ifade etmişti. Musk da artık Cybertruck ile ilgili son aşamalara geldiklerini aktarmıştı.

Cybertruck modelinin fiyatının ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. Şirket, tanıtımın yapıldığı 2019 yılında aracın 40.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını açıkladı. Ancak, son yıllarda otomotiv sektöründe birçok değişim yaşanırken Tesla araçlarının fiyatlarında da yükselmeler görüldü. Bu yüzden aracın fiyatının 40.000 dolardan daha fazla olabileceğini öngörebiliriz.

Bunlar dışında Elon Musk, yakın zamanda Cybertruck’ın oldukça ilginç bir özelliğe de sahip olacağını açıkladı. Ünlü milyardere göre araç, kısa süreliğine bir tekne görevi görerek suda gidebilecek.