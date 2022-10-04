Tesla CEO'su Musk'ın referandum anketi Rusya'yı memnun etti
Elon Musk, Rusya'nın ilhakını açıkladığı bölgelerin ve Kırım'ın Rusya'ya mı yoksa Ukrayna'ya mı katılacağını belirleyecek bir anket yaptı. Ankette, bu bölgelerde düzenlenecek referandumun BM tarafından gerçekleştirilmesini istemesi dikkat çekti. Musk'ın anketi, Kremlin sözcüsü tarafından memniyetle karşılandı.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'ya bırakması ve Rusya'ya katılmak için oylama yapılan bölgelerin kaderinin ise BM denetiminde yeniden yapılacak oylamalara göre belirlenmesi önerisini Kiev sert şekilde eleştirirken, Kremlin bu öneriyi memnuniyetle karşıladı.
Reuters'ın haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Musk'ın Ukrayna'daki savaşı sonlandıracağını düşündüğü önerisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Ukrayna bu öneriyi Rusya lehine olduğu iddiasıyla eleştirmişti.
Peskov "Elon Musk gibi birinin bu durumdan barışçıl bir çıkış yolu arıyor olması son derece pozitif" dedi.
Peskov "Birçok profesyonel diplomatın aksine Musk, barışı getirecek yollar arıyor. Bunu Rusya'nın şartlarını yerine getirmeden sağlamak mümkün değil" açıklamasında bulundu.
Musk dün Twitter'da yaptığı ankette Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'ya bırakması ve Rusya'ya katılmak için oylamaların düzenlendiği bölgelerin kaderinin ise Birleşmiş Milletler'in (BM) denetiminde yeniden yapılacak oylamalara göre belli olması önerisinde bulunmuştu.
T.S.İ. 13:30 itibariyle 2.5 milyon kişinin katıldığı ankette yüzde 60 aleyhte oy kullanıldı.
KİEV KARŞI ÇIKTI
Kiev ise zorla alınan hiçbir bölgeyi Rusya'ya bırakmayı kabul etmeyeceklerini ve insanların öldürüldüğü ya da yaşadığı yeri terketmek zorunda bırakıldığı bir ortamda adil referandumların yapılamayacağını açıklamıştı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise ayrı bir anket açarak "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Rusya'yı destekleyeni mi Ukrayna'yı destekleyeni mi?" sorusunu yöneltti.
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