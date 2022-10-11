Tesla'nın Çin'deki fabrikasında geçen ay rekor yaşandı
Tesla'nın Shanghai fabrikasından yapılan sevkiyatlar Eylül ayında rekor seviyeye ulaştı.
ABD'li otomobil üreticisi Tesla'dan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, şirketin Çin'in Shanghai kentindeki giga fabrikası Eylül ayında 83.000'in üzerinde araçla yeni bir aylık teslimat rekoru kırdı.
ÜRETİM 6.5 MİLYON ADEDE ULAŞACAK
Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, 15 Ağustos'ta son üç yıl içinde 1 milyon araç ürettiğini duyurmuştu. Tesla China'ya göre, Tesla'nın önemli bir ihracat merkezi olan fabrika, Ocak-Temmuz döneminde 97.182 otomobil ihraç etti.
Bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 41.770 adet olarak gerçekleşmişti. Çin Binek Otomobiller Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu'ya göre Çin'in yeni enerjili araç üretim ve satışının 2022 yılında 6,5 milyon adedi aşacağı tahmin ediliyor.
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