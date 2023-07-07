Tesla mağazalarında robotları kullanacak

ABD merkezli otomobil devi Tesla, Çin'de bulunan mağazalarında kendi ürettiği Optimus robotunu kullanacağını açıkladı. Robotun görevi mağazaya müşteri çekmek olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:10
Tesla mağazalarında robotları kullanacak
Abone Ol google-news

Tesla, Optimus olarak da bilinen Tesla Bot robotunu mağazalarında kullanarak satışları artırmayı planlıyor.

Ancak Optimus henüz geliştirme aşamasında olduğu için şimdilik müşterilerle etkileşime geçmeyecek. Optimus ilk aşamada sadece elektrikli otomobil montajında kullanılacak. Aynı zamanda mağazada yer alan rutin görevleri yerine getirecek. 

Electrek'in haberinde yer alan bilgilere göre Tesla, Çin'deki mağazalarında Optimus'u denemeye başladı. Eğer robot Çin'de müşteri çekme konusunda başarılı olursa diğer ülkelerde yer alan mağazalarda da kullanılacak.



tesla Optimus robot

İlgili Haberler

Tesla Model Y tekrardan zamlandı

Tesla Model Y tekrardan zamlandı
Tesla hisselerinin yükselmesinin nedeni...

Tesla hisselerinin yükselmesinin nedeni...
Tesla rakibi XPeng G6, 3 günde 25 bin sipariş aldı

Tesla rakibi XPeng G6, 3 günde 25 bin sipariş aldı

En Çok Okunan Haberler