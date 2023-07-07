Tesla mağazalarında robotları kullanacak

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:10

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:10

Tesla, Optimus olarak da bilinen Tesla Bot robotunu mağazalarında kullanarak satışları artırmayı planlıyor.

Ancak Optimus henüz geliştirme aşamasında olduğu için şimdilik müşterilerle etkileşime geçmeyecek. Optimus ilk aşamada sadece elektrikli otomobil montajında kullanılacak. Aynı zamanda mağazada yer alan rutin görevleri yerine getirecek.

Electrek'in haberinde yer alan bilgilere göre Tesla, Çin'deki mağazalarında Optimus'u denemeye başladı. Eğer robot Çin'de müşteri çekme konusunda başarılı olursa diğer ülkelerde yer alan mağazalarda da kullanılacak.



