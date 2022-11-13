Tesla rakiplerine ortak şarj konektörü çağrısı yaptı

13 Kasım 2022 Pazar, 12:40

Elon Musk’ın şirketi Tesla tarafında farklı patentler alınıyor. 2012 yılında Model S ile birlikte geliştirlen şarj konektörünü tescilleneren yeni bir standart oluşturuldu. Tesla’dan yapılan yeni açıklamada açıklamada Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) adını verdiği konektör tasarımının diğer şirketler tarafından da kullanılması için çağrı yaptı.

TESLA ŞARJ STANDARDI İSTİYOR

Kısa bir süre içinde tescillenen tasarım, CCS Combo gibi konektör tasarımları yerine kullanılabilecek. Konu hakkında açıklama yapan şirket, “Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu yerine getirmek için bugün EV konektör tasarımımızı dünyaya açıyoruz. Şarj şebekesi operatörlerini ve araç üreticilerini, şimdi Kuzey Amerika olarak adlandırılan Tesla şarj konektörünü ve şarj portunu yerleştirmeye davet ediyoruz.” dedi.

Söz konusu standardın iki versiyonu var. Şirketin geriye dönük uyumluluk ile ilgili açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Kuzey Amerika Şarj Standardı hem 500V nominal konfigürasyonda hem de 1,000V nominal konfigürasyonda mevcuttur. 1.000V versiyonu mekanik olarak geriye dönük uyumludur (yani 500V girişler 1.000V konektörlerle ve 500V konektörler 1.000V girişlerle eşleşebilir).”