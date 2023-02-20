Tesla’nın kurucu ortağından otonom araçlara “Saçmalık” yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:21

Son yıllarda elektrikli ve otonom araçlarıyla otomotiv sektörüne damga vuran Tesla, popülaritesiyle pek çok markanın elektrikli ve otonom araçlara yatırım yapmasına neden oldu. Her ne kadar sektördeki pek çok insan otonom araçları devrim olarak nitelendirse de bazıları öyle düşünmüyor.

Elon Musk'la birlikte Tesla’nın kuruluşunda büyük bir rol oynayan Martin Eberhard, yaptığı bir açıklamada otonom araçları kelimenin tam anlamıyla yerden yere vurdu.

OTOPİLOT ÖZELLİĞİ TAM BİR SAÇMALIK

Webtekno'da yer alan habere göre Tesla’nın kuruluşunda belki de en büyük rol oynayan kişilerden birisi olan ancak 2007 yılında Elon Musk tarafından şirketten ayrılmaya zorlanan Martin Eberhard, markaların otopilot gibi “saçmalıklar” yerine uzun menzilli elektrikli araçlar üretmeye odaklanması gerektiğini belirtti. Eberhard, sürüş destek asistanları gibi yarı otonom sistemleri desteklediğini ve artması gerektiğini belirtirken tamamen otonom sürüş sunan araçların hem tehlikeli hem de düşünüldüğü kadar önemli olmadığını belirtiyor.

Tesla’nın araç içi multimedya sisteminin sunduğu özellikler ve uzaktan güncelleme alması gibi konular hakkında da eleştirilerde bulunan Martin Eberhard, arabaların akıllı telefona dönüşmemesi gerektiğini, sadece iyi birer araba olmasının yeterli olduğunu ifade etti.

“iPhone’uma ne zaman güncelleme gelse genelde saçma hatalarla karşılaşıyorum. Hatalar tehlike demektir. Dün sorunsuzca kullandığım arabanın gece gelen bir güncellemeyle bir ölüm makinasına dönüşmesini kesinlikle istemem” diyerek sistemin tehlikelerinden bahseden Eberhard’a sosyal medyada pek çok Tesla kullanıcısı hak verdi.

Özellikle son birkaç yılda hemen hemen her yazılım güncellemesinde bazı Tesla otomobillerinin geri çağırıldığı düşünüldüğünde Eberhard’ın bu sitemini anlamak çok daha kolaylaşıyor.