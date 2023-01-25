Tesla'dan ABD'deki yatırımları artırma kararı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:40

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:40

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre şirket 3.6 milyar ABD Doları'ndan fazla yatırım yapmayı ve 3 bin yeni çalışanı işe almayı planlıyor. electrive.com'da yer alan habere göre pil üretimi 4680 için bir üretim kapasitesinden bahsedilirken, Tesla 'Semi' üretimi için herhangi bir ayrıntı verilmiyor. Tesla'ya göre Giga Nevada'da bugüne kadar 7.3 milyar pil hücresi, 1.5 milyon pil paketi ve 3.6 milyon tahrik ünitesi üretildi.

Sanayi bölgesi sadece Gigafactory 1'e (o zamandan beri Giga Nevada olarak yeniden adlandırıldı) değil, aynı zamanda Redwood Materials geri dönüşüm tesisine de ev sahipliği yapıyor.

Nevada'daki genişlemenin duyurulmasıyla birlikte Tesla'nın daha önce varsayıldığı gibi 'Semi' elektrikli kamyonun seri üretimini Teksas'taki fabrikasına taşımayacağı da açıklığa kavuşmuş oldu. Tesla, Semi'nin ilk örneklerini Aralık 2022'nin başında müşterilere teslim etmişti. Bunlar şu anda Giga Nevada ile aynı sanayi bölgesindeki bir salonda küçük bir üretim hattında çok az sayıda üretiliyor.

NEVADA PLANI

2022 sonbaharında Elon Musk, Tesla 'Semi' üretimini 2024 yılında 50 bin adede çıkarma niyetini açıkladı.

Bu durum 4680 pil hücresinin seri üretimi için de geçerli olduğu iddia ediliyor. Gelecekte Nevada'da yılda 100 GWh üretilecek. Tesla'ya göre bu rakam yılda 1.5 milyon elektrikli otomobil için yeterli. Tesla, Aralık 2022'nin sonunda, bir hafta içinde 868 bin 4680 formatlı hücre üretim hızına ulaştığını söyledi. Bu sayı yaklaşık 1.000 elektrikli otomobil için yeterli.

Austin'deki Model Y üretiminin genişletilmesinin yanı sıra, daha önce her ikisinin de Teksas'ta üretileceği bildirilen Cybertruck ve muhtemelen Roadster 2 için de ek alanın mevcut olması bekleniyor. Ancak Tesla tasarımcısı Franz von Holzhausen'in yakın tarihli bir açıklamasına göre Roadster 2 üzerindeki çalışmalar askıya alınmıştı.

Hem Model Y'nin Teksas'ta üretilen bir versiyonunun hem de Semi, Cybertruck ve Roadster 2'nin 4680 hücrelerini kullanması bekleniyor. Bunlar 46 milimetre çap ve 80 milimetre yüksekliğiyle öncekinden çok daha büyük yuvarlak hücreler olacak.

MALİYETİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Tesla'nın 4680 hücreleri sadece önceki 18650 veya 2170 hücrelerden farklı bir formata sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda hücrenin yapısında da bazı yenilikler bulunuyor. Bu sayede üretimin daha ucuz hale gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, pil hücreleri uzun vadeli ortak Panasonic gibi pil ortaklarından satın alınmaya da devam edecek.