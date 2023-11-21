Tesla'nın premium bağlantısı Türkiye'de sunuldu; Fiyatı ne kadar?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:06

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:06

Tesla otomobilleri için iki farklı paket sunuyor. Standart ve premium olarak sunulan bu paketlerden standart olan Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla konum hizmeti sunuyor. Premium tarafta ise navigasyon hizmetine ek olarak canlı trafik görselleştirmeleri, video veya müzik akış desteği gibi pek çok özellik sunuyor.

TESLA'NIN HİZMETİ 130 TL'YE SUNULUYOR

Bu söz konusu özellikler ise hücresel bağlantı desteği ile sağlanıyor. Bu özellikleri kullanmak isteyenler için aylık bir ödeme yapmak gerekiyor.

Model Y'lere hücresel bağlantı seçeneği getiren bu özellik, Türkiye'de aylık olarak 130 TL'den sunulmaya başlandı.

Bu yılın nisan ayında Türkiye'ye resmen giriş yapan Tesla, Model Y'lere pek çok özellik kazandıran seçeneği de 21 Kasım itibariyla açtı.