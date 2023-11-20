Tesla'nın yeni aracı sürücülerin kafasını karıştırıyor
Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın fren lambaları trafikte insanların tepkisini çekti. İnsanlar lambaların kafa karıştırdığını iddia etti.
Dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biri olan Tesla 2019 yılının başlarında duyurduğu Cybertruck'ı bu yıl satışa çıkardı. Aracın "Kırılmaz" camları ve farklı tasarımı dikkat çekmişti. Ancak son zamanlarda araca trafikte diğer sürücülerden büyük tepkiler gelmeye başladı.
Aracın fren lambaları ve diğer göstergelerinin aynı renkte olması nedeniyle trafikte diğer sürücüler Tesla Cybertruck'ın fren yapıp yapmadığını anlayamıyor.
Twitter'da paylaşılan bir videoda, Cybertruck'ın sol göstergesi yanarken fren yapmasıyla ortaya çıkan kırmızı ışığın, aracın arka tarafında bulunan LED çubuğunun kaybolmasına neden olduğu görülüyor. Bu durum insanlarda güvenlik endişelerine neden oldu.
TESLA ARAÇLARDA DAHA ÖNCE DE SORUN ÇIKMIŞTI
Tesla bu yılın başlarında otonom sürüş yazılımındaki sorun nedeniyle 363 bin aracı geri çağırmıştı. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi yazılımın kavşaklarda güvensizlik yarattığı ve diğer sürücüleri tehlikeye attığını ifade etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama