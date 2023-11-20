Tesla'nın yeni aracı sürücülerin kafasını karıştırıyor

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:08

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:08

Dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biri olan Tesla 2019 yılının başlarında duyurduğu Cybertruck'ı bu yıl satışa çıkardı. Aracın "Kırılmaz" camları ve farklı tasarımı dikkat çekmişti. Ancak son zamanlarda araca trafikte diğer sürücülerden büyük tepkiler gelmeye başladı.

Aracın fren lambaları ve diğer göstergelerinin aynı renkte olması nedeniyle trafikte diğer sürücüler Tesla Cybertruck'ın fren yapıp yapmadığını anlayamıyor.

Twitter'da paylaşılan bir videoda, Cybertruck'ın sol göstergesi yanarken fren yapmasıyla ortaya çıkan kırmızı ışığın, aracın arka tarafında bulunan LED çubuğunun kaybolmasına neden olduğu görülüyor. Bu durum insanlarda güvenlik endişelerine neden oldu.

TESLA ARAÇLARDA DAHA ÖNCE DE SORUN ÇIKMIŞTI

Tesla bu yılın başlarında otonom sürüş yazılımındaki sorun nedeniyle 363 bin aracı geri çağırmıştı. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi yazılımın kavşaklarda güvensizlik yarattığı ve diğer sürücüleri tehlikeye attığını ifade etmişti.



