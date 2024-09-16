Tesla'nın robot taksisi bu şekilde olabilir

Yayınlanma: 16.09.2024 - 19:47

Güncelleme: 16.09.2024 - 19:47

ABD'de Warner Bros. film stüdyosu arazisinde dolaşan ağır kamuflajlı bir aracın bulanık bir fotoğrafı ortaya çıktı ve bunun önümüzdeki ay tanıtılacak olan Tesla robotaksi olduğuna dair spekülasyonlar da beraberinde geldi.

Chip'in aktardığına göre kanarya sarısı rengi ve açıkça manipüle edilmiş şekliyle, araç hakkında fazla bir bilgi edinilemiyor. Lastikler, kutu gibi arka kısım, garip tavan çıkıntısı (lidar olabilir) ve kaput girintileri de dahil olmak üzere bu fotoğrafla ilgili her şey merak uyandırıyor.

BU ARAÇ TESLA'NIN TANITILMASI BEKLENEN ROBOT TAKSİSİ OLABİLİR

Medyaya göre fotoğraf ilk olarak Reddit'te Warner Bros. çalışanı olduğu söylenen u/boopitysmopp tarafından paylaşıldı. Fakat görüntü daha sonra Reddit'ten kaldırıldı. Fotoğrafta başka bir Tesla aracı da arkadan takip ederken görülebiliyor. Bu yüzden aracın Tesla'ya ait olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz ay medya, Tesla'nın robotaksi tanıtımı için büyük bir "sahte şehir" kurarak etkileyici çekimler yapmak istediğini anlatmıştı. Öyle anlaşılıyor ki, Elon Musk büyük paralar kazanmayı beklediği otonom taksi servisi için Hollywood filmi kıvamında reklam filmleri çekecek ve bunun için de Warner Bros. stüdyolarıyla çalışmaya karar vermiş olabilir.