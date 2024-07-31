Tesla, yaklaşık 2 milyon aracını geri çağıracak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:05
Tesla, yaklaşık 2 milyon aracını geri çağıracak
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA), Tesla markalı araçların geri çağırılmasına ilişkin açıklama geldi.

NHTSA'dan  yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı duyuruldu.

Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.


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