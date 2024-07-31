Tesla, yaklaşık 2 milyon aracını geri çağıracak
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracağı bildirildi.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA), Tesla markalı araçların geri çağırılmasına ilişkin açıklama geldi.
NHTSA'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı belirtildi.
Açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı duyuruldu.
Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.
Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katliama 'Evet' dedi, 'gerekçesi' tepki çekti
- ‘En az 30 vekille geliyoruz’
- MetroPOLL'den Erdoğan'ı üzecek anket!
- Arda Güler'e tarihi teklif!
- Polis memuru, kiracılarını vurdu!
- Nagehan Alçı, Yunan sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
- Genco Erkal hayatını kaybetti
- Heniyye, Tahran'da öldürüldü
- Hedefinde 2024 Olimpiyatları açılışı var
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?