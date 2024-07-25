Tesla Model 2 kesinleşti: İşte çıkış tarihi, fiyatı ve diğer tüm ayrıntılar...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:55

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:55

Tesla'nın uzun süredir beklenen uygun fiyatlı, giriş seviyesi genellikler Model 2 olarak anılan elektrikli otomobili 2025'in ilk yarısında satışa sunma yolunda ilerliyor. Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin son mali sonuç görüşmesi sırasında bu zaman çizelgesini yeniden teyit etti.

Musk'ın da belirttiği gibi, merakla beklenen elektrikli araca ilk kez çok yakında düzgün bir şekilde bakmamız mümkün olabilir.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Elon Musk Robotaksi ile ilgili konuşmasında yeni uygun fiyatlı Tesla modeline dair de konuştu. Musk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Robotaxi ürün tanıtımını birkaç ay erteleyerek 10 Ekim'e aldık. Bunun nedeni, Robotaxi'yi geliştireceğini düşündüğüm bazı önemli değişiklikler yapmak istemem, göstereceğimiz ana şey ve ayrıca birkaç şey daha göstereceğiz. Bu yüzden birkaç ay geriye almak, Robotaxi'yi geliştirmemize ve ürün tanıtımı için birkaç başka şey eklememize olanak sağladı.”

TARİH VERİLDİ

Yatırımcılara yönelik sunum slaytları Tesla'nın daha uygun fiyatlı modelinin 2025'in ilk yarısında üretime gireceğini ortaya koyduğu için zamanlama mantıklı olacaktır. Şirketin yeni nesil platformunun unsurları ile mevcut mimarilerinden bazılarını kullanacak ve mevcut araç serisiyle aynı üretim hatlarında inşa edilecek.

Tesla, bu yaklaşımın daha önce tahmin edildiği kadar maliyet düşüşüne izin vermeyeceğini, ancak şirketin “Belirsiz zamanlarda araç hacimlerini daha verimli bir şekilde ihtiyatlı bir şekilde büyütmesini” sağlayacağını kabul ediyor. Yeni model ile ilgili olarak beklenen büyüme üzerine ise firma “Bu, üç milyon araca yakın mevcut beklenen maksimum kapasitemizi tam olarak kullanmamıza yardımcı olmalı ve yeni üretim hatlarına yatırım yapmadan önce 2023 üretimine göre %50'den fazla büyüme sağlamalıdır” düşüncesini paylaşıyor.

Tesla'nın dört güçlü model yelpazesine daha uygun fiyatlı bir ek olarak sunulan Tesla Model 2, Model 3'ün altındaki elektrikli araç yelpazesine giriş fiyatını düşürmeyi hedeflediği için bir süredir üzerinde çalışılıyordu.

AYNI TASARIM DİLİ

Yeni 'bebek Tesla'nın şimdiye kadar sadece bir resmi teaser görüntüsü yayımlandı. Bu görsel 2023 yılında yıllık hissedarlar toplantısında paylaşıldı ve mevcut Model Y SUV ve Model 3 sedan modellerine benzer tasarım ipuçlarına sahip bir otomobilin kıvrımlı tavan çizgisini gösteriyordu.

Model 2'nin yaklaşık 4,4 metrelik uzunluğuyla geleneksel aile hatchback'lerine rakip olarak konumlandırılmalısı bekleniyor. Bu, daha agresif bir arka tavan çizgisi ile sağlanabilirken, altında bagaj alanı olan geleneksel bir kaputa izin verilebilir.

Spekülasyonlar aracın Tesla Model 2 olarak anılmasına rağmen, bu isim hiçbir şekilde kullanılmayabilir.

Musk yeni model için “(Model) S, X, 3 ve Y, Cybertruck ve Semi'den öğrendiğimiz her şeyi bu platforma taşıyacağız. Tekrar o yüzde 50 rakamına ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Tesla Model 2 (beklenen adıyla)

ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

Bu, Model 3'ünkinden önemli ölçüde daha düşük çıplak inşaat maliyetlerine sahip olan Model Y'ye bir göndermedir. Tesla, Y'deki karmaşıklığı büyük ölçüde azaltmak için geliştirilmiş süreçler kullandı; örneğin, gövdesindeki yeni bir çift daha büyük damgalı bileşen, Model 3'teki 171 ayrı parçanın yaptığı işi tek başına yapıyor ve üretim sırasında kaynak tasarrufu sağlıyor.

Tesla'nın, mevcut üretim hatlarından daha verimli olacak şekilde tasarlanan ve daha hızlı olması beklenen giriş seviyesi EV'sini üretmek için 'unboxed' adı verilen “devrim niteliğindeki” yeni üretim sürecini kullanması bekleniyor.

Yeni model Tesla'nın potansiyel pazarını önemli ölçüde genişletecek ve şirkete Volkswagen ID.3 gibi Avrupa yapımı elektrikli hatchback'lere ve hatta MG ve BYD gibi Çin modellerine rakip olacaktır. Model Y'nin sadece dünyanın en çok satan EV'si değil, aynı zamanda geçen yıl 1,23 milyon adet satılarak en popüler otomobil olduğu düşünüldüğünde, Tesla'nın daha ucuz bir alternatifi kesinlikle bu popülerlik seviyesine ulaşma potansiyeline sahip olacaktır.

KULLANMA MALİYETİ İDDİASI

Model 2'nin daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, eski Tesla CFO'su Zach Kirkhorn, şirketin giriş seviyesi modelinin beş yıl boyunca kilometre başına toplam sahip olma maliyetinin temel bir Model 3 veya Toyota Corolla'dan önemli ölçüde daha az olacağını iddia etti.

2023 yılında, Tesla'nın şu anki güç aktarım patronu Colin Campbel, yeni aracın elektrik motorunda nadir toprak malzemelerinin kullanılmayacağını ve güç aktarım sisteminin herhangi bir pil kimyasıyla uyumlu olacağını ve böylece tedarik için daha fazla esneklik sağlayacağını açıkladı.

Tesla'nın yeni küçük otomobili yeterince ucuza üretme becerisinin, pil kimyası seçimine ve hücrelerin nasıl kurulacağına bağlı olduğu kesin. Şirket halihazırda nikel manganez kobalttan (NMC) daha ucuz olan lityum demir fosfat hücreleri (LFP) kullanıyor

Üretici şu anda bazı araçlarında LFP kullanıyor ve bunun yeni bir kurulumla birlikte daha ucuz modelin teknik yapısının önemli bir parçasını oluşturması muhtemel. Firmanın, Çinli BYD ile kurduğu işbirliğinin bir parçası olarak Alman yapımı Model Y'lerde 'hücreden şasiye' teknolojisini kullanmaya hazırlandığı söyleniyor. Geleneksel modül tabanlı yapıdan daha hafif ve daha kompakt olan bu teknik, LFP'nin daha düşük enerji yoğunluğunu telafi etmek ve karşılaştırılabilir menzil sağlamak için ek hücreler için kullanılabilecek daha fazla alan tasarrufu sağlıyor.

TESLA MODEL 2 FİYATI

Elon Musk 2023 yılında analistlere yeni nesil aracın “Model 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı kadar olacağını” söyledi. Ancak Tesla bu maliyet azaltma seviyesine ulaşmayı beklemiyor.

Öyle olsa bile, yeni Tesla şu anda olan Model 3'ün başlangıç fiyatının önemli ölçüde altında kalabilir. Yeni modelin Tesla Model Y ile aynı vergi dilimine girmesi ve gümrük vergisi olmayan bir ülkeden ithal edilmesi ile fiyatının güncel Model 3'ten yaklaşık yüzde 25 daha düşük olarak Türkiye'de satışa sunulması beklenebilir.

Şu anda Tesla Model 3 Türkiye'de 1 milyon 791 bin 451 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu da yeni modelin bugün çıkması durumunda fiyatının 1.5 milyon TL'nin altında olacağı anlamına geliyor.

100 MİLYON ARAÇ ÜRETMEK İSTİYOR

Musk, Tesla'nın kısa süre önce ulaştığı üç milyon araçlık kilometre taşını on yılın sonuna kadar yollarda 100 milyondan fazla araç olacak şekilde genişletebileceğine inanıyor. Bunu başarmak için firmanın “kabaca bir düzine fabrikaya” ihtiyacı olacağını ve Kaliforniya'daki orijinal fabrikada “yer kalmadığını”, tesislerin çoğunun yılda iki milyon araç üretebilecek kapasitede olacağını söylüyor.