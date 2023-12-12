The Day Before stüdyosu oyun çıktıktan sonra kapandı
The Day Before geliştiricisi Fntastic, oyunun tepki çekmesinin ardından 4 gün sonra kapandıklarını duyurdu. Oyunseverler bunun dolandırıcılık olduğunu söylüyor.
Bir zombi oyunu olan The Day Before, 7 Aralık'ta çıkış yapmıştı. Oyun, 2021'de duyurulmuş ve 2022'de çıkacağı söylenmişti. Ancak işler pek de öyle olmadı ve oyunun çıkışı sürekli ertelendi. 2024'e bir ay kala çıkan oyun, Steam'de hiç sevilmedi ve en kötü oyunlar arasında yer aldı.
Oyunun bu kadar eleştirilmesinin en büyük nedeni ise The Day Before'un yayınlanan fragmanında oyunun çok daha farklı gösterilmesiydi.
THE DAY BEFORE HİÇ BEĞENİLMEDİ, STÜDYO KAPANDIĞINI DUYURDU
Oyunseverler oyun deneyimini doğru aktarmadığı için oyunun geliştiricisi Fntastic'i topa tuttu. Öyle ki oyunu oynayanların sayısı yüzde 90 oranında azaldı. Steam'de 20 bine yakın kişi olumsuz olarak oyladığı oyunun geliştiricisi ise yaşananların ardından kapandıklarını duyurdu.
Finansal olarak gelirlerin borçları ödemek için kullanıldığını aktaran stüdyo, çalışmaya devam edecek paralarının olmadığını çünkü The Day Before'u geliştiriren halktan hiç para almadıklarını bu yüzden çıkmaza girdiklerini aktardı.
Bu duyuru da ekstradan eleştiri toplarına neden oldu çünkü oyuncular bu sefer de dolandırıldıklarını ve para iadesinin yapılması gerektiğini söylemeye başladı. Oyun Steam'de 18.99 dolara yani yaklaşık 550 TL'ye satılıyor.
2015 yılında kurululan Fntasic, ilk oyununu 2016 yılında piyasaya sürdü. İlk oyunu The Wild Eight'i 2017'de Dead Dozen, 2018'de Radiant One, 2021'de Propnight takip etti.
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