Steam donanım anketi açıklandı: 2016'da çıkan ekran kartı listede

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:25

Steam Kasım ayı kapsamında donanım anket verilerilerini paylaştı. Steam kullanıcıları arasında en çok kullanılan işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci tercihleri ortaya çıktı. Kasım ayı verilerine göre en çok kullanılan ekran kartı RTX 3060 olurken en çok kullanılan işletim sistemi Windows 10 oldu. İşlemci tarafında ise oyuncuların AMD'yi daha çok tercih ettiği ortaya çıktı. Ayrıca listede 2016'da çıkan GTX 1050 Ti'ın da 8. sırada yer aldığı görüldü. Listelerin tamamı ise şöyle:

En çok kullanılan ekran kartı:

RTX 3060 GTX 1650 GTX 1060 RTX 3060 mobil RTX 2060 RTX 3060 Ti RTX 3070 GTX 1050 Ti RTX 3050 GTX 1660 Super

En çok kullanılan işlemcilerin oranı:

Intel: %66.08 (-%8.31)

AMD: %33.88 (+8.30)

En çok kullanılan işletim sistemi oranları: