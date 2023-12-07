Steam donanım anketi açıklandı: 2016'da çıkan ekran kartı listede

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Steam kullanıcıları tarafından en çok kullanılan ekran kartı, işlemci ve işletim sistemlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:25
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Steam Kasım ayı kapsamında donanım anket verilerilerini paylaştı. Steam kullanıcıları arasında en çok kullanılan işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci tercihleri ortaya çıktı. Kasım ayı verilerine göre en çok kullanılan ekran kartı RTX 3060 olurken en çok kullanılan işletim sistemi Windows 10 oldu. İşlemci tarafında ise oyuncuların AMD'yi daha çok tercih ettiği ortaya çıktı. Ayrıca listede 2016'da çıkan GTX 1050 Ti'ın da 8. sırada yer aldığı görüldü. Listelerin tamamı ise şöyle:

En çok kullanılan ekran kartı: 

  1. RTX 3060
  2. GTX 1650
  3. GTX 1060
  4. RTX 3060 mobil
  5. RTX 2060
  6. RTX 3060 Ti
  7. RTX 3070
  8. GTX 1050 Ti
  9. RTX 3050
  10. GTX 1660 Super

En çok kullanılan işlemcilerin oranı:

  • Intel: %66.08 (-%8.31)
  • AMD: %33.88 (+8.30)

En çok kullanılan işletim sistemi oranları:

  • Windows 10 64 bit: %55.44 (-%11,88)
  • Windows 11: %43,54 (+%12,20)
  • Windows 7 64 bit: %0,72 (-%0,38)
  • Windows 8.1 64 bit: %0,17 (-%0,03)
  • Windows 7 32-bit: %0,06 (-%0,06)
  • Diğer: %0,08

Steam en çok kullanılan ekran kartı en çok kullanılan işlemci

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