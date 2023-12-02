Steam, 2024 yılında bazı cihazlarda desteklenmeyecek

Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:12

Güncelleme: 02.12.2023 - 15:13

Valve, High Sierra yani 10.13 ve Mojave 10.14 macOS sürümünlerinde Steam desteğinin sona erdiğini duyurdu. Bu açıklamaya göre artık 15 Şubat 2024'ten itibaren bu sürümleri kullanan kişilerin cihazları desteklenmeyecek.

Bu desteğin ortadan kaldırılmasının ana sebebi ise macOS'un ilgili sürümlerinde Google Chrome desteğinin kesilmesi. Chrome desteğinin kesilmesiyle Steam arasındaki bağlantı da desteğin Chrome bağlı olması. Yeni sürümlerde yer alan özellikler ve güvenlik güncellemeleri için Steam'in Chrome'un güncel sürümüne ihtiyaç duyuyor.

15 Şubat 2024'ten sonra ise kullanıcılar yine Steam'i kullanabilecek ancak işlevsellik ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Valve'nin yaptığı bir ankette ise Steam kullanıcılarının yalnızca yüzde 1.19'u macOS kullanıyor. Haliyle söz konusu sürümleri kullanan kişilerin de sayısı oldukça düşük.